Remi Dobre, acuzații penale la adresa lui Narcis. Îl acuză că lanțul de aur de la gât ar fi FURAT de la cineva

Tensiunile dintre foștii concurenți ai emisiunii „Insula Iubirii” continuă și după încheierea experienței din Thailanda. De această dată, Remi Dobre a revenit în atenția publicului după ce a lansat o serie de acuzații și aluzii la adresa ispitei Narcis Bujor, cu care a avut un schimb dur de replici în cadrul unui bonfire special. Discuțiile dintre cei doi au scos la iveală reproșuri legate atât de comportamentul din timpul emisiunii, cât și de anumite aspecte din viața personală.

Totul a pornit în momentul în care Bianca Iotu, partenera lui Remi Dobre, a dezvăluit în cadrul emisiunii că l-a ajutat financiar pe parcursul relației. Mai mult, concurenta a susținut i-ar fi oferit bani fostului său partener lucru care a alimentat discuțiile despre natura relației lor și despre motivele pentru care cei doi au rămas împreună.

Remi Dobre, acuzații penale la adresa lui Narcis

Subiectul a fost adus în discuție și în timpul confruntării dintre Remi Dobre și Narcis Bujor. În cadrul bonfire-ului, ispita nu s-a ferit să îi adreseze fostului concurent acuzații directe. Remi a fost pus astfel într-o situație delicată, în care comportamentul său din relația cu Bianca a devenit unul dintre principalele subiecte de discuție.

După experiența din Thailanda, însă, Remi pare să nu fi lăsat în urmă conflictul cu Narcis. Fostul concurent a ales să reacționeze în mediul online, unde a făcut referire la anumite aspecte din viața ispitei, pe care le consideră relevante în contextul reproșurilor primite.

Remi Dobre a adus în discuție presupusa infidelitate a lui Narcis Bujor, susținând că acesta ar fi avut o relație cu o altă femeie în timp ce, în afara emisiunii, ar fi existat o iubită. Acuzațiile vin într-un context în care Narcis a fost implicat în apropierea de Bianca Iotu.

Pe lângă aceste reproșuri, Remi a făcut și aluzii la bijuteria purtată de Narcis. Mai exact, fostul concurent a atras atenția asupra lanțului de aur pe care ispita îl poartă la gât, lăsând să se înțeleagă că ar exista semne de întrebare cu privire la proveniența acestuia. Remi a sugerat că bijuteria ar putea avea legătură cu femeia din viața lui Narcis.

„Hello Sherlock, te pup! Știu că ești bine pe investigații, pe psihologie, pe toate astea. Am și eu o speță, dacă poți să mă ajuți. Am fost acuzat de infidelitate de către o persoană care tocmai practicase o infidelitate cu vreo 3 zile în urmă, la televizor și avea pe altcineva acasă. Și totodată am fost acuzat că sunt profitor, de o persoană care avea la gât un lanț câștigat el știe cum.”, a transmis Remi în mediul online.

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