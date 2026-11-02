Emi și Cucu au pus ochii pe concurenții de la Insula Iubirii! Cine îi ține cu sufletul la gură și ce adevăruri așteaptă să iasă la iveală

„Ne pare rău că a plecat Marcel!” Cei mai mari fani ai emisiunii Insula Iubirii, Emi și Cucu, au făcut dezvăluiri savuroase în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Pe lângă pasiunea comună pentru acest reality-show, cei doi prieteni au vorbit și despre trupa Noaptea Târziu, din care fac parte alături de Cuza, dar și despre sacrificiile și momentele dificile prin care au trecut până să ajungă cunoscuți.

Băieții nu au ratat niciun sezon al emisiunii și recunosc că, ori de câte ori se aflau în studio, schimbau televizorul pe Antena 1 pentru a urmări aventurile de pe insulă. Mai mult, pe majoritatea concurenților, dar și pe o parte dintre ispite, au avut ocazia să îi cunoască și în afara emisiunii, legând de-a lungul timpului diverse amiciții.

„A fost acolo un cuplu despre care nu știm de ce a venit. Adică nu au venit pentru test. El a venit, probabil, să se promoveze, iar ea pentru altceva”

Le pare rău că Marcel a părăsit competiția, cei doi susținând că abia acum începuse să-și arate adevărata personalitate și să fie și mai savuros. Așteaptă cu nerăbdare testul poligraf dintre Mocănița și iubita sa, dar au rămas cu ochii și pe Prinții Italieni. Întregul interviu poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

CANCAN: Înainte de a vă mulțumi, vreau să trecem la un subiect care mie îmi place foarte mult: Insula Iubirii. Știu că sunteți fani.

Cucu și Emi: Suntem fierți!

CANCAN: Cu cine sunteţi prieteni de acolo ?

Cucu și Emi: Prieteni nu suntem cu nimeni dintre ei. Cunoștințe putem spune. Cu mai toți, cu mai toți.

CANCAN: Vă uitați la sezonul acesta? Spuneți-mi ceva picanterii!

Cucu și Emi: Picanterii? Păi, Marcel a plecat, din păcate. Îmi pare rău că a plecat. Abia după a doua parte din emisiune a început să fie el acolo. Cred că, dacă soția lui nu își lua acele filme și nu îi spunea să plece, ar fi fost ceva foarte frumos. Marcel ar fi fost distrus. A început să dea drumul la dume noi. Ar fi fost mult mai spontan. Avea amuzamentul ăla nativ, așa. Nu este forțat, nu este nimic. El știe dacă spune chestii proaste, dar tot par amuzante atunci când le spune el. Faza aia cu oceanul, că ești din Constanța…Ne pare rău că a plecat.

CANCAN: Vă mai uitați la altcineva? De cine vă mai place? S-a făcut și amor pe insulă!

Cucu și Emi: S-a întâmplat, da. A fost acolo un cuplu despre care nu știm de ce a venit. Adică nu au venit pentru test. El a venit, probabil, să se promoveze, iar ea pentru altceva. S-a întâmplat. Femeia s-a încins acolo, s-a îndrăgostit. Suntem în 2026, dacă ea așa a simțit, ce treabă avem noi?

Emi: Eu vreau să văd drame! Cuplurile solide, să văd ce se întâmplă.

Cucu: Eu vreau să văd Bonfire-ul. Îmi place de Radu de Mor. Când îl văd acolo, Doamne, este extraordinar! Acum vreau să văd testul poligraf, trebuie să vină.

CANCAN: Ce vă ține mai mult în tensiune, ca să zic așa? Ce cuplu?

Cucu și Emi: Două cupluri. Prinții şi Claudia cu Mocănița. Îi așteptăm pe ăștia doi la poligraf, să vedem cine a mințit de fapt. Acum am înțeles că, de fapt, ea ar fi greșit prima și a spus doar despre el.

CANCAN: Vă uitați în fiecare an?

Cucu și Emi: Da, în fiecare an. Măi, este plăcerea noastră nevinovată. Eram la studio, făceam muzică, lucram la proiectele noastre și aveam televizorul în lobby, acolo, la noi. Era Insula Iubirii și ne uitam.

CANCAN: Cu cine ați rămas în relații bune? Cu Jaguarul?

Cucu și Emi: Da, Jaguarul este un băiat foarte bun, dar nu suntem tovarăși. Cu Claudiu, care este cu Ana Maria Vaida. Și pe Cătălin Brânză l-am cunoscut. Este un băiat foarte mișto. Adică, cam cu toți, dar nu este ca și cum ne sunăm, să ne auzim sau să ne vedem.

CANCAN: Mi-a zis Mădă că v-ați înscris deja.

Emi: Da, la sezonul următor de la Insula Iubirii. În premieră o să spunem asta. În fiecare an ne înscriem, dar nu ne ia niciodată.

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