Bordea n-a ieșit din viața Olgăi Barcari. Ce se întâmplă între cei doi la un an de la despărțire

Bordea n-a ieșit din viața Olgăi Barcari. Ce se întâmplă între cei doi la un an de la despărțire
Galerie Foto 13
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Olga Barcari a povestit, pentru CANCAN.RO, ce se mai întâmplă între ea și Cătălin Bordea, la un an de când au decis să pună punct relației. Și ce să vezi? Comediantul n-a dispărut nici din telefonul brunetei, nici din peisaj. Olga încă îl caută, discuțiile continuă, iar povestea lor pare să aibă mai multe întorsături decât un serial turcesc.

Olga Barcari și Cătălin Bordea au avut o relație scurtă, la ceva timp după divorțul comediantului. La început, păreau că se potrivesc mănușă, însă săgeata lui Cupidon n-a nimerit chiar unde trebuia. Idila s-a consumat repede, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Numai că, în loc să-și dea block, au ales varianta mai puțin dramatică: vorbesc în continuare la telefon! Fosta concurentă de la „Asia Express” a spus că Bordea o face să râdă și acum. Se pare că omul și-a păstrat talentul, chiar dacă n-a rămas în rolul de iubit.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Ce se întâmplă, de fapt, între Olga și Bordea

Bruneta a mărturisit că nu regretă nicio secundă despărțirea și că amândoi au înțeles că se potrivesc mult mai bine ca amici. Nu mai există relație, pretenții sau planuri în doi, dar există telefoane, glume și voie bună.

„Cu Bordea vorbesc foarte des, râdem mult, facem glume și suntem foarte detașați de ceea ce s-a întâmplat. Îl consider un prieten și chiar discutăm frecvent. Nu regret că relația cu Bordea s-a încheiat, pentru că am rămas apropiați, amici, și ne sunăm ori de câte ori vrem. Cred că ne înțelegem mai bine așa, fără să fim într-o relație”, a declarata Olga pentru CANCAN.RO.

Olga Barcari și Cătălin Bordea

Olga Barcari și Cătălin Bordea. Sursa foto Social Media

Olga Barcari a încercat să-și găsească fericirea și în brațele altui bărbat, numai că nici de data aceasta n-a ieșit cum și-a dorit. Bruneta a povestit că a așteptat o vreme ca lucrurile să se schimbe, dar răbdarea i-a ajuns la fundul sacului. Așa că, în urmă cu o săptămână, a decis să pună punct.

„Până acum o săptămână, am așteptat un bărbat, dar nu am mai putut. Am decis să pun punct relației, deși nici nu știu dacă mi-a luat mesajul în serios sau nu”, a recunoscut bruneta.

Vrea să revină în televiziune cu… viitorul iubit

După două povești de iubire care n-au ajuns nicăieri, Olga pare să fi schimbat strategia: mai puțin romantism, mai multă televiziune. Bruneta a spus că nu-și mai bate capul cu planurile de viitor, pentru că viața are obiceiul să-i strice socotelile exact când crede că le-a pus în ordine. În schimb, are câteva emisiuni la care visează.

„Nu mi-am făcut niciun plan de viitor, pentru că viața mea este foarte imprevizibilă și m-a surprins de fiecare dată. Mi-aș dori să mai particip la proiecte de televiziune, cum ar fi „Te cunosc de undeva”, pentru că am voce, sau „Power Couple”, dacă mă așez la casa mea. Vreau să le arăt oamenilor și cum este să fii drăgălașă cu iubitul tău, cu soțul tău. Deși, în momentul de față, ar fi mai greu cu „Power Couple”, pentru că nu îmi găsesc și nici nu îmi caut jumătate”, a spus fosta lui Bordea.

VEZI ȘI: Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”

Olga Barcari, declarație tranșantă despre Cătălin Bordea: „Nu mai există pericolul să fim împreună”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alessandro Safina a intrat în silenzio stampa! Tenorul milionar, de negăsit după acuzațiile mamei propriului copil
Alessandro Safina a intrat în silenzio stampa! Tenorul milionar, de negăsit după acuzațiile mamei propriului copil
Andrușca, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubiri! Cum i s-a schimbat viața după participare și ce planuri are pentru viitor: „M-am comportat după cum am simțit!”
Andrușca, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubiri! Cum i s-a schimbat viața după participare și ce planuri are pentru viitor: „M-am comportat după cum am simțit!”
Nicole Cherry a renunțat la imaginea de prințesă! Costumația cu care și-a surprins fanii de Halloween. Nici fiica sa, Anastasia, nu s-a lăsat mai prejos!
Nicole Cherry a renunțat la imaginea de prințesă! Costumația cu care și-a surprins fanii de Halloween. Nici fiica sa, Anastasia, nu s-a lăsat mai prejos!
Primele imagini cu iubita lui Marian Grozavu. Cum arată femeia care i-a luat locul Biancăi în inima omului de afaceri
Primele imagini cu iubita lui Marian Grozavu. Cum arată femeia care i-a luat locul Biancăi în inima omului de afaceri
Alessandro Del Piero, cucerit de România! Ce l-a impresionat la București și ce mărturisiri a făcut legenda lui Juventus la întâlnirea cu presa
Alessandro Del Piero, cucerit de România! Ce l-a impresionat la București și ce mărturisiri a făcut legenda lui Juventus la întâlnirea cu presa
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
Adevarul
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
Click.ro
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Gandul.ro
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.