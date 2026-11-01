Bordea n-a ieșit din viața Olgăi Barcari. Ce se întâmplă între cei doi la un an de la despărțire

Olga Barcari a povestit, pentru CANCAN.RO, ce se mai întâmplă între ea și Cătălin Bordea, la un an de când au decis să pună punct relației. Și ce să vezi? Comediantul n-a dispărut nici din telefonul brunetei, nici din peisaj. Olga încă îl caută, discuțiile continuă, iar povestea lor pare să aibă mai multe întorsături decât un serial turcesc.

Olga Barcari și Cătălin Bordea au avut o relație scurtă, la ceva timp după divorțul comediantului. La început, păreau că se potrivesc mănușă, însă săgeata lui Cupidon n-a nimerit chiar unde trebuia. Idila s-a consumat repede, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Numai că, în loc să-și dea block, au ales varianta mai puțin dramatică: vorbesc în continuare la telefon! Fosta concurentă de la „Asia Express” a spus că Bordea o face să râdă și acum. Se pare că omul și-a păstrat talentul, chiar dacă n-a rămas în rolul de iubit.

Ce se întâmplă, de fapt, între Olga și Bordea

Bruneta a mărturisit că nu regretă nicio secundă despărțirea și că amândoi au înțeles că se potrivesc mult mai bine ca amici. Nu mai există relație, pretenții sau planuri în doi, dar există telefoane, glume și voie bună.

„Cu Bordea vorbesc foarte des, râdem mult, facem glume și suntem foarte detașați de ceea ce s-a întâmplat. Îl consider un prieten și chiar discutăm frecvent. Nu regret că relația cu Bordea s-a încheiat, pentru că am rămas apropiați, amici, și ne sunăm ori de câte ori vrem. Cred că ne înțelegem mai bine așa, fără să fim într-o relație”, a declarata Olga pentru CANCAN.RO.

Olga Barcari a încercat să-și găsească fericirea și în brațele altui bărbat, numai că nici de data aceasta n-a ieșit cum și-a dorit. Bruneta a povestit că a așteptat o vreme ca lucrurile să se schimbe, dar răbdarea i-a ajuns la fundul sacului. Așa că, în urmă cu o săptămână, a decis să pună punct.

„Până acum o săptămână, am așteptat un bărbat, dar nu am mai putut. Am decis să pun punct relației, deși nici nu știu dacă mi-a luat mesajul în serios sau nu”, a recunoscut bruneta.

Vrea să revină în televiziune cu… viitorul iubit

După două povești de iubire care n-au ajuns nicăieri, Olga pare să fi schimbat strategia: mai puțin romantism, mai multă televiziune. Bruneta a spus că nu-și mai bate capul cu planurile de viitor, pentru că viața are obiceiul să-i strice socotelile exact când crede că le-a pus în ordine. În schimb, are câteva emisiuni la care visează.

„Nu mi-am făcut niciun plan de viitor, pentru că viața mea este foarte imprevizibilă și m-a surprins de fiecare dată. Mi-aș dori să mai particip la proiecte de televiziune, cum ar fi „Te cunosc de undeva”, pentru că am voce, sau „Power Couple”, dacă mă așez la casa mea. Vreau să le arăt oamenilor și cum este să fii drăgălașă cu iubitul tău, cu soțul tău. Deși, în momentul de față, ar fi mai greu cu „Power Couple”, pentru că nu îmi găsesc și nici nu îmi caut jumătate”, a spus fosta lui Bordea.

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