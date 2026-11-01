Primele imagini cu iubita lui Marian Grozavu. Cum arată femeia care i-a luat locul Biancăi în inima omului de afaceri

Misterul a fost elucidat! După ce Marian Grozavu a recunoscut, în cadrul emisiunii „CANCAN pe Insulă”, că o domnișoară misterioasă i-a furat inima, iar CANCAN.RO a prezentat primele imagini cu cei doi, acum am aflat și cine este femeia care l-a cucerit pe fostul concurent de la „Insula Iubirii”! O cheamă Lorena, activează într-un domeniu cât se poate de interesant și, pe deasupra, arată trăsnet! Avem toate detaliile!

După despărțirea de Bianca Dan, alături de care a trăit o poveste de dragoste de patru ani, Marian Grozavu pare hotărât să dea din nou o șansă iubirii. Și nu oricine i-a atras atenția! Noua cucerire a fostului concurent de la „Insula Iubirii” este o șatenă superbă, cu un chip angelic și un trup bine sculptat la sala de fitness. Pe scurt, Lorena are toate atuurile pentru a întoarce privirile, iar Marian pare să fi fost deja cucerit!

Dar frumusețea nu este singurul ei atu! Din informațiile CANCAN.RO, Lorena lucrează în domeniul securității cibernetice, un sector care presupune multă responsabilitate și discreție. De altfel, Marian a mărturisit că tânăra preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, tocmai din cauza domeniului în care activează. Așadar, dacă până acum identitatea ei a fost învăluită în mister, iată că am reușit să punem cap la cap piesele puzzle-ului!

Lorena i-a furat inima lui Marian Grozavu! Cei doi par de nedespărțit

Și, dacă tot vorbim despre noua cucerire, să ne amintim că CANCAN.RO i-a surprins deja pe cei doi în ipostaze care spuneau mai mult decât o mie de cuvinte! La petrecerea organizată la Palatul Bragadiru, unde a mixat DJ-ul Aaron Sevilla, Marian și Lorena au dansat, au zâmbit și și-au șoptit lucruri la ureche. Șatena nu s-a dezlipit de fostul concurent, iar chimia dintre ei era greu de trecut cu vederea.

Chiar dacă povestea lor este încă la început, Marian Grozavu nu și-a ascuns intențiile serioase. Invitat în platoul emisiunii „CANCAN pe Insulă”, acesta a mărturisit că își dorește o relație stabilă și o familie, însă că, după experiențele sentimentale din trecut, preferă să nu mai grăbească lucrurile.

Cât despre Lorena, se pare că șatena a reușit să-i readucă zâmbetul pe buze. Cei doi se află încă în perioada de cunoaștere, dar lucrurile par să meargă pe drumul cel bun. Rămâne de văzut dacă frumoasa specialistă în securitate cibernetică va reuși să-i securizeze și inima pe termen lung! Un lucru este cert: începutul promite, iar noi vom fi cu ochii pe evoluția poveștii lor de dragoste!

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