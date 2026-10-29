Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”

Fosta ispită Anca Zoțoiu a fost prezentă în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, într-o ediție specială de Halloween, unde a comentat fără perdea cele mai controversate momente petrecute la Insula Iubirii. Iar unul dintre personajele care au intrat în vizorul blondinei a fost chiar Ionuț Mocăniță! Lacrimile vărsate de el în fața colegilor și a ispitelor, în timp ce povestea despre trecutul Claudiei, nu au impresionat-o deloc pe Anca. Ba dimpotrivă! Fosta ispită este convinsă că totul a fost doar o demonstrație de actorie, menită să îi atragă simpatia celor din jur și să îl pună într-o lumină favorabilă.

Anca Zoțoiu nu s-a ferit să îl taxeze pe concurent și a pus sub semnul întrebării sinceritatea acestuia, a spus că Mocăniță ar fi încercat să se victimizeze pentru a distrage atenția de la propriile greșeli. Mai mult, fosta ispită consideră că acesta a prezentat povestea Claudiei într-o manieră exagerată, în timp ce propriile escapade au fost tratate cu mult mai multă indulgență. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

„Mocăniță e un actor foarte bun”

CANCAN.RO: În momentul în care s-a întors în vilă, Mocăniță le-a povestit tuturor ce s-a întâmplat în trecut, cu Claudia și a început să plângă.

Anca Zoțoiu: Oricum nimeni nu-l credea, se vedea că nu e nimic real și fața lui spunea tot.

CANCAN.RO: Deci crezi că a jucat teatru?

Anca Zoțoiu: Da.

CANCAN.RO: Nu a fost sincer? Au fost lacrimi de crocodil?

Anca Zoțoiu: Da, 100%. El oricum mi se pare că e un actor foarte bun și îi place să dramatizeze și să exagereze, doar ca să iasă el bine din orice ipostază.

CANCAN.RO: Părea că e destul de rănit de ce s-a întâmplat, referitor la acea poveste dintre Claudia și fostul ei, părea destul de afectat.

Anca Zoțoiu: Eu știu de ce era afectat, nu văd sensul de ce să vină și să povestească, în condițiile în care ei erau despărțiți iar el o acuza pe ea și voia să o scoată personajul negativ, iar când a povestit situația lui, cu domnișoara din apartament, prezenta totul ca și cum ar fi foarte light și nimic ieșit din comun.

CANCAN.RO: Oare el a exagerat și pentru că se simte vinovat pentru ce a făcut el?

Anca Zoțoiu: Da, 100%, ca să se scoată pe el. Mie nu mi s-a părut ok, ce rost mai avea să mai spui? Dar când toată lumea îl judecă și crede că e fals și se preface, trebuia să pară și el personajul pozitiv.

CANCAN.RO: Cum crezi ca a gândit el toată povestea asta? A vrut să atragă milă, empatie, simpatie poate?

Anca Zoțoiu: Da, empatie, simpatie, din partea fetelor. Și lui îi place să fie în centrul atenției, să fie înconjurat de fete, chiar dacă la început nu prea voia, acum îi place.

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