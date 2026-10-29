Ce decizie radicală a luat mama Valeriei Lungu după scandalul scrisorii de la Asia Express. Victoria Lungu: „Acum e momentul cel mai frumos”

Victoria și Valerie Lungu/ sursă foto: social media
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Victoria Lungu continuă seria aparițiilor publice, însă, de data aceasta, a ales să pună pe pauză scandalul cu fiica sa și să își îndrepte atenția către ceva mai constructiv. Artista din Republica Moldova se pregătește să își întâmpine comunitatea online cu un giveaway în care va oferi cadou o parte din hainele și accesoriile sale și ale Valeriei.

În pauzele dintre discuțiile legate de relația tensionată cu fiica sa și activitățile din viața personală, Victoria Lungu își găsește timp pentru a rămâne aproape de comunitatea sa online. Aceasta le-a pregătit urmăritorilor un giveaway special, în cadrul căruia le va oferi o parte din hainele și accesoriile din garderoba personală, dar și din cea a fiicei sale. În timpul unui live pe TikTok, mama influenceriței a prezentat deja o parte dintre piesele vestimentare pe care are de gând să le ofere cadou fanilor.

„Aceasta este gentuța, iar în ea o să mă gândesc ce o să pun. Sunt multe lucruri pe care vreau să le dau. Mă gândesc că o să câștige o mămică sau o fetiță. O să pun ceva din lucrurile astea pe care nu le mai port eu. Astesa (n.r. clame de păr) sunt ale Valeriei. O să completez cu mai multe lucruri. O să mă gândesc și o să mă sfătuiesc cu fata care se ocupă”, a spus artista.

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Victoria Lungu/ sursă foto: Tiktok

Cu cât se vor vinde hainele lui Valerie Lungu

De asemenea, Victoria Lungu a decis să scoată la vânzare o parte dintre hainele sale și ale fiicei. Cel mai probabil, piesele vestimentare vor putea fi găsite la un târg tip bazar dedicat, unde artista are de gând să expună câteva articole pe care nu le mai poartă. După cum a mărturisit într-o transmisie live, prețurile se vor situa în jurul sumei de 150 de lei, tocmai pentru a fi accesibile unei categorii cât mai mari de persoane.

„Ia uitați, un costumaș al Valeriei. Este mărimea S. Sau mai am ceva așa, cu fustiță. Ăsta este M. Acum e momentul cel mai frumos. Este cu o fustiță mișto, primită cadou. Și o să mai fac. Am foarte multe lucruri pe care nu le mai îmbrac. Sunt încălțări foarte frumoase de-ale Valeriei, mărimea 34-35. Aș fi vrut să vină fetele să le cumpere. Nu vor fi scumpe, în jur de 150 de lei, o să mă sfătuiesc cu fetele care sunt la târg”, a spus Victoria Lungu, pe TikTok.

De la ce a pornit scandalul scrisorii de la Asia Express

În ediția de marți, 27 octombrie, a emisiunii Asia Express, concurenții au primit mesaje de acasă. Singura care a făcut excepție de la regulă a fost Valerie Lungu, care a simțit prin toți porii excluderea. Influencerița a mărturisit că este obișnuită să fie neglijată de familia sa, dar și că în copilărie a fost iubită condiționat – vezi AICI declarațiile sale.

În apărarea sa, Victoria Lungu a declarat pentru CANCAN.RO că nimeni din echipa de producție de la Asia Express nu a anunțat-o că trebuie să-i trimită fiicei sale o scrisoare. Mama concurentei este convinsă că acest scenariu a fost premeditat special pentru a pune și mai multe paie pe foc în scandalul lor, dar și pentru audiență. Artista este decisă acum să dea televiziunea în judecată.

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției. Au premeditat acest lucru pentru a provoca și mai mult scandal. Nu au vrut să mă sune. Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România.

Eu am trimis un videoclip pentru Valeria, dar nu l-au difuzat. Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic.

Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momentele de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a spus Victoria Lungu pentru CANCAN.RO.

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