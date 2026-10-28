Antena 1, amenințată cu tribunalul din cauza Asia Express. Victoria, mama Valeriei Lungu, acuză producția emisiunii pentru un gest intenționat

Antena 1, amenințată cu tribunalul din cauza Asia Express. Victoria, mama Valeriei Lungu, acuză producția emisiunii pentru un gest intenționat
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CANCAN.RO a aflat adevărul despre scenele care au întristat întreaga Românie marți seară, la Asia Express: De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la mama ei? Ei bine, am stat de vorbă chiar cu Victoria Lungu, care ne-a spus că vrea să dea Antena 1 în judecată, pentru că, intenționat, producătorii ar fi omis să o anunțe că trebuie să scrie scrisoarea respectivă. Totul, spune artista basarabeancă, pentru audiență.

În ultima ediție Asia Express, concurenții au primit mesaje de acasă, numai bune să-i facă să uite pentru câteva clipe de foame, oboseală și toată nebunia de pe traseu. Numai că, în cazul lui Valerie Lungu, momentul emoționant s-a transformat într-un episod cu lacrimi amare. În timp ce ceilalți au avut scrisori de citit, influencerița n-a primit nimic din partea familiei și a izbucnit în plâns.

Mai mult, a spus că se aștepta să nu fie susținută de rudele sale. Practic, fix când dorul de casă era mai mare, a venit și lovitura care a răscolit totul.

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Amenință Antena 1 cu judecata

Victoria Lungu a pus tunurile pe producția Antenei 1! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit că nimeni din echipă nu s-a obosit să o anunțe că trebuia să-i trimită lui Valerie o scrisoare. Mama concurentei este convinsă că totul s-a făcut pentru audiență și scandal, iar acum a anunțat că vrea să dea televiziunea în judecată. Se pare că, în goana după rating, lacrimile au ajuns să țină loc de scrisori, iar socotelile s-ar putea să nu iasă chiar cum și-au imaginat cei din producție. Ups! Dincolo de camere, începe episodul cu avocați?

„Eu sunt sigură că cei de la producție au făcut intenționat acest lucru, văzând-o pe Valeria vulnerabilă. Totul a fost făcut pentru audiență. Cum este posibil ca toată lumea să primească scrisori, iar eu, mama ei, să nu știu nimic? Nu m-a sunat nimeni din partea producției. Au premeditat acest lucru pentru a provoca și mai mult scandal. Nu au vrut să mă sune. Se folosesc de numele meu și al Valeriei pentru că acest lucru dă foarte bine atât în Moldova, cât și în România.

Victoria și Valerie Lungu

Victoria și Valerie Lungu. Sursa foto Social Media

Eu am trimis un videoclip pentru Valeria, dar nu l-au difuzat. Mi se pare de prost gust. Valeria ar trebui să le ceară bani, pentru că s-au folosit de sufletele noastre. Toată lumea o să mă critice și o să se întrebe ce fel de mamă sunt, dar eu nu am știut nimic.

Fiecare om are slăbiciunile sale și reacționează diferit în momentele de criză, însă producția a făcut-o pe Valeria să pară un monstru, cea mai oribilă concurentă de acolo. Ar trebui să-i dau în judecată”, a spus Victoria Lungu pentru CANCAN.RO.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi

Valerie Lungu a recunoscut că se aștepta să nu primească nicio scrisoare din partea familiei, iar mărturisirea ei a venit ca un duș rece. Cu ochii în lacrimi, influencerița a povestit cât de dureros este să simți că trebuie să tragi mereu de tine, să demonstrezi și să oferi ceva ca să primești iubire. Coincidență sau nu, scrisoarea lipsă a deschis un capitol pe care familia nu-l mai poate ascunde sub preș.

„E foarte important să primești un mesaj de acasă, mai ales când ești plecat de atât de mult timp. Părinții lui Alex sunt ca a doua familie pentru mine. Mereu m-au iubit necondiționat. Îi iubesc enorm de mult. Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru…, ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani, ai primit puțină iubire…

În fine… Și niciodată nu e de ajuns, indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns. E incredibil să ai pe cineva care te iubește necondiționat și nu trebuie să demonstrezi sau să dai la schimb ceva ca să primești ceva”, a mărturisit concurenta, cu lacrimi în ochi.

VEZI ȘI: Ți se rupe sufletul! De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la familie la Asia Express: „Ai dat puțini bani?”

Avem dovada că Valerie Lungu a trișat în cursa pentru Ultima Șansă și trebuia descalificată de la Asia Express. Acuzații dure aduse postului Antena 1

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