Cum arată Maria Ciobanu la 89 de ani. Cântăreața de muzică populară a susținut un concert la Sala Palatului

Cum arată Maria Ciobanu la 89 de ani. Cântăreața de muzică populară a susținut un concert la Sala Palatului
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Maria Ciobanu, din nou pe scenă
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Fanii muzicii populare au avut parte de o surpriză de proporții. După o îndelungată pauză artistică, Maria Ciobanu a revenit pe scenă. Cei care o apreciază au putut să o vadă seara trecută, 27 octombrie, întru-un concert de excepție ce a avut loc la Sala Palatului. La cei 89 de ani, artista a demonstrat că își merită din plin renumele de „ciocârlia muzicii populare”.

Maria Ciobanu este fără doar și poate una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România. Cu o carieră de decenii, cântăreața a bucurat publicul din țară, cât și din străinătate. Însă, în urmă cu ceva timp, artista a decis să se retragă de pe scenă.

„Corzile vocale nu-s de fier! Și fierul se tocește, dacă-l tot bați. Maria Ciobanu s-a retras din muzică frumos, n-a vrut să facă playback. A zis că nici nu ştie”, spuneau apropiații artistei.

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Însă, după o perioadă de pauză, Maria Ciobanu a revenit acum pe scenă. Artista a făcut furori la Sala Palatului.

Maria Ciobanu, din nou pe scena de la Sala Palatului /Foto: Captură Kanal D

Maria Ciobanu, din nou pe scenă

În ultima perioadă, Maria Ciobanu nu doar că s-a retras de pe scenă, ci a și plecat în America, acolo unde locuiește fiica ei. Ei bine, acum cântăreața a revenit în forță, în două spectacole grandioase. Alături de Ion Dolănescu și alți invitați, Maria Ciobanu a bucurat publicul din Chișinău, iar seara trecută a urcat pe scena de la Sala Palatului.

Numeroși fani s-au adunat să o vadă, iar atmosfera a fost una de voie bună și petrecere. La cei 89 de ani, Maria Ciobanu a urcat, din nou, pe scenă și a demonstrat că vocea ei poate încă ridica publicul în picioare. Deși se apropie de vârsta de 90 de ani, artista este într-o formă de zile mari. Aproape neschimbată și cu emoții mari, Maria Ciobanu și-a bucurat fanii.

„Emoționant, foarte emoționant. Le mulțumesc tuturor, mulțumesc publicului că mă îndrăgește și la vârsta asta. Foarte frumos este să fiu din nou acasă. Acasă e cel mai bine”, a spus Maria Ciobanu, după concert.

Nu doar fanii artistei s-au adunat la Sala Palatului, ci și numeroși artiști de muzică populară au fost prezenți. Mariana Ionescu Căpitănescu s-a numărat printre cei prezenți la concert.

„Suntem aici cu regina cântecului popular, modelul meu. Mă bucur că ne revedem, mi-a fost dor de dumneavoastră. Am venit special să vă văd”, a spus entuziasmată artista, în mediul online.

Maria Ciobanu, neschimbată la 89 de ani /Foto: Facebook

Maria Ciobanu, plină de viață la aproape 90 de ani

Deși a ajuns la o vârstă înaintată, Maria Ciobanu este într-o formă de zile mari. Vedeta nu își trădează vârsta, iar starea sa de sănătate este una excelentă. De ceva timp, aceasta locuiește în America, la fiica sa, și spune că se simte foarte bine acolo, mai ales pentru că este cât se poate răsfățată.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, sunt sănătoasă. Sunt foarte răsfățată. Să le dea Dumnezeu la toată lumea copii ca ai mei. Frumoși, talentați și buni. Nu-mi doresc decât să îmi dea Dumnezeu sănătate mie și familiei”, declara Maria Ciobanu, la Știrile Antena Stars.

 

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Foto: Captură Kanal D, Facebook

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