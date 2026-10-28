Ninge ca în povești în România! Unde puteți merge la săniuș în weekend

Iarna și-a intrat deja în drepturi în mai multe zone montane din România, chiar dacă suntem încă la final de octombrie. La altitudini mari, ninsorile abundente au acoperit crestele cu un strat consistent de zăpadă, iar autoritățile avertizează că deplasarea în aceste regiuni poate deveni dificilă.

Temperaturile negative și precipitațiile sub formă de ninsoare au transformat complet peisajul din unele dintre cele mai cunoscute masive montane ale țării. În Munții Bucegi și Munții Făgăraș, stratul de zăpadă a ajuns la valori semnificative, iar drumarii au fost nevoiți să intervină pentru menținerea condițiilor de circulație.

Zăpadă consistentă la peste 2.000 de metri altitudine

Finalul lunii octombrie aduce un tablou specific sezonului rece în zona înaltă a munților. În Munții Bucegi, la Vârful Omu, valorile termice au coborât până la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă măsoară peste 30 de centimetri, conform ObservatorNews.

Peisajul s-a schimbat radical în doar câteva ore, iar condițiile meteo amintesc mai degrabă de mijlocul iernii decât de toamnă. Ninsoarea și temperaturile scăzute au acoperit complet crestele montane, oferind imagini spectaculoase, dar și provocări suplimentare pentru turiști.

Ninsorile și-au făcut simțită prezența și în Masivul Postăvaru, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri, s-a depus un strat de aproximativ 10 centimetri de zăpadă.

Intervenții pe Transfăgărășan după ninsoarea abundentă

Vremea de iarnă a pus probleme și în zona alpină a Munților Făgăraș. Pe Transfăgărășan, zăpada s-a așternut inclusiv pe carosabil, determinând intervenția echipelor de drumari pentru îndepărtarea stratului depus și asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat că utilajele au fost mobilizate imediat pentru curățarea drumului și combaterea poleiului.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Avertisment pentru șoferii care ajung în zona alpină

Imaginile surprinse în apropierea zonei Bâlea Lac arată un peisaj acoperit complet de zăpadă, cu versanți și drumuri îmbrăcate în alb. Deși aspectul este unul spectaculos, condițiile de trafic pot deveni periculoase din cauza temperaturilor scăzute și a carosabilului alunecos.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele de mare altitudine dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece. În condițiile în care ninsorile continuă, iar temperaturile rămân scăzute, circulația poate fi afectată în special în sectoarele alpine, unde riscul de formare a poleiului și de acumulare a zăpezii este ridicat.

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