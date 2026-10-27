Iarna a venit în forță în România. Unde s-au înregistrat -5 grade și un strat de zăpadă de peste 30 cm

Iarna a venit în forță în România. Unde s-au înregistrat -5 grade și un strat de zăpadă de peste 30 cm
Iarna îşi intră în drepturi
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Primele ninsori au adus un peisaj de iarnă în zonele montane înalte din România. În timp ce în regiunile joase predomină ploile, la altitudine zăpada s-a așternut deja în straturi consistente, iar temperaturile au coborât sub pragul înghețului.

Iarna începe să se instaleze la munte, unde ninsorile din ultimele zile au schimbat complet aspectul crestelor. În mai multe masive montane, zăpada s-a depus în cantități importante, oferind peisaje specifice sezonului rece.

Zăpadă consistentă pe crestele montane

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperatura a ajuns la -5 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri. Ninsorile au acoperit crestele cu un covor alb, transformând complet peisajul din zona alpină.

Ninsoarea și-a făcut simțită prezența și în Masivul Postăvaru. La peste 1.700 de metri altitudine, stratul de zăpadă măsoară aproximativ 10 centimetri, iar imaginile surprinse din zonă arată un decor care amintește de sezonul de iarnă.

Utilajele de deszăpezire au intervenit pe Transfăgărășan

Ninsorile au ajuns și în Munții Făgăraș, în special în zona Bâlea Lac. Pe Transfăgărășan, condițiile meteo au impus intervenția echipelor de drumari pentru menținerea circulației în siguranță.

„A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Autoritățile le recomandă șoferilor să nu se deplaseze în zona alpină fără autovehicule echipate corespunzător pentru condiții de iarnă. Temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, iar aderența pe carosabil poate fi redusă pe anumite sectoare de drum.

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