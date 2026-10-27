Iarna a venit în forță în România. Unde s-au înregistrat -5 grade și un strat de zăpadă de peste 30 cm

Primele ninsori au adus un peisaj de iarnă în zonele montane înalte din România. În timp ce în regiunile joase predomină ploile, la altitudine zăpada s-a așternut deja în straturi consistente, iar temperaturile au coborât sub pragul înghețului.

Iarna începe să se instaleze la munte, unde ninsorile din ultimele zile au schimbat complet aspectul crestelor. În mai multe masive montane, zăpada s-a depus în cantități importante, oferind peisaje specifice sezonului rece.

Zăpadă consistentă pe crestele montane