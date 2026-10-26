Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026, potrivit lui Neti Sandu. Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă

Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026, potrivit lui Neti Sandu. Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă
Neti Sandu
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Luna noiembrie 2026 se anunță una cu provocări pentru mai multe zodii, mai ales pe segmentul sănătății. Potrivit previziunilor prezentate de Neti Sandu, influența planetelor aflate în mișcare retrogradă poate scoate la suprafață probleme ignorate până acum, poate aduce diagnostice neașteptate și îi poate determina pe unii nativi să acorde mai multă atenție semnalelor transmise de organism.

Patru zodii sunt vizate în mod special de aceste avertismente, iar una dintre ele ar putea descoperi o afecțiune cronică ce necesită investigații și tratament de specialitate.

Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026

Cele patru zodii care ar putea întâmpina probleme de sănătate în luna noiembrie 2026 sunt Pești, Fecioară, Scorpion și Săgetător, potrivit previziunilor prezentate de Neti Sandu pentru perioada 23 octombrie – 22 noiembrie.

Previziunile lui Neti Sandu

În cazul unora dintre acești nativi este vorba despre simple atenționări și controale de rutină, însă pentru una dintre zodii avertismentul este mult mai serios, fiind vizate inclusiv afecțiuni cronice care ar putea fi descoperite în urma unor investigații medicale.

Pentru Scorpioni, atenția se îndreaptă către organism și către eventualele probleme care au fost neglijate în ultimele luni. Mercur retrograd traversează casa personalității și a corpului fizic, iar Neti Sandu îi sfătuiește pe nativi să nu amâne vizitele la medic și analizele de rutină. Pot apărea informații importante despre starea lor de sănătate, iar identificarea la timp a unei afecțiuni i-ar putea scuti de complicații ulterioare. În același timp, sunt vizate în mod special căile respiratorii și organele pereche, zone care necesită o atenție suplimentară.

Și Fecioarele primesc un semnal de alarmă în perioada următoare. Marte se află într-o zonă astrologică asociată problemelor ascunse, iar simptome aparent banale nu ar trebui ignorate. Pot apărea neplăceri digestive sau alte manifestări care, la prima vedere, par lipsite de importanță. Neti Sandu atrage atenția că aceste semnale trebuie investigate, deoarece atunci când Marte va intra ulterior în zodia Fecioarei, problemele s-ar putea manifesta mult mai evident. De aceea, prevenția și controalele medicale sunt recomandate încă de acum.

Nici nativii din Pești nu scapă de avertismente. Deși beneficiază de sprijin pe plan profesional și financiar, volumul mare de muncă și responsabilitățile acumulate îi pot epuiza. Astrologul subliniază că Jupiter, aflat într-un sector important al vieții lor, poate amplifica inclusiv problemele de sănătate dacă acestea sunt ignorate. Simptomele minore, aparent neînsemnate, nu ar trebui tratate cu superficialitate, pentru că pot evolua în timp. În cazul Peștilor, cheia este intervenția rapidă și acordarea unei atenții sporite organismului.

Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă

Cea mai delicată situație pare însă să fie în cazul Săgetătorilor. Potrivit interpretării astrologice prezentate de Neti Sandu, Mercur retrograd activează sectorul asociat sănătății cronice, problemelor de lungă durată și aspectelor ascunse care afectează organismul. Nativii acestei zodii sunt încurajați să își facă investigații medicale și să nu ignore stările persistente de disconfort. Unele probleme care nu au fost diagnosticate până acum ar putea ieși la iveală în această perioadă.

În plus, astrologul vorbește despre necesitatea unor verificări mai amănunțite, tocmai pentru că este vorba despre zone ascunse ale organismului, unde afecțiunile nu sunt întotdeauna evidente. Din acest motiv, Săgetătorul este zodia care primește cel mai sever avertisment pe segmentul sănătății în luna noiembrie 2026.

Chiar dacă previziunile astrologice nu înlocuiesc sfatul medical de specialitate, mesajul general transmis de Neti Sandu este clar: Scorpionii, Fecioarele, Peștii și mai ales Săgetătorii ar trebui să acorde o atenție sporită sănătății în săptămânile următoare și să nu ignore semnalele pe care organismul le transmite.

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