Andrew Tate s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate în închisoare. Avocatul său vrea să dea penitenciarul în judecată

Andrew Tate s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate în închisoare. Avocatul său vrea să dea penitenciarul în judecată
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Andrew Tate ar avea probleme de sănătate în închisoare
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Situația lui Andrew Tate continuă să atragă atenția, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta s-ar confrunta cu probleme medicale în timpul detenției din Statele Unite. Avocatul său susține că fostul kickboxer ar fi cerut în repetate rânduri să fie consultat de specialiști, însă solicitările nu ar fi primit răspunsul necesar.

Joseph McBride, avocatul care îi reprezintă pe frații Andrew și Tristan Tate, a făcut publică situația printr-un mesaj pe rețelele sociale. Acesta a afirmat că starea de sănătate a clientului său ar fi îngrijorătoare și a cerut intervenția autorităților responsabile pentru a-i fi acordată asistența medicală necesară.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Andrew Tate se află în Centrul Federal de Detenție din Miami, o instituție care a fost criticată în trecut pentru condițiile de cazare și supraaglomerare. Avocatul susține că solicitările repetate ale acestuia pentru asistență medicală ar fi fost ignorate și avertizează că va acționa în instanță dacă situația nu se schimbă.

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„Andrew este foarte bolnav. A solicitat tratament medical de mai multe ori. Asistența medicală este un drept fundamental al omului. Dacă Andrew nu primește tratament în curând, vom da în judecată FDC Miami până la epuizare. Rugați-vă pentru el”, a menționat avocatul.

Problemele de sănătate ale fostului sportiv nu sunt menționate pentru prima dată. În perioada în care se afla în România, acesta ar fi invocat afecțiuni pulmonare atunci când a solicitat permisiunea de a călători în Emiratele Arabe Unite.

Frații Tate/ sursa foto: Profimedia

sursa foto: Profimedia

Frații Tate contestă extrădarea în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate se află în custodia autorităților americane și contestă procedurile prin care ar putea fi extrădați în Regatul Unit. Cei doi sunt vizați de acuzații grave, printre care viol, trafic de persoane, agresiune și exploatare sexuală. Andrew Tate se confruntă, de asemenea, cu acuzații referitoare la presupuse materiale cu caracter sexual ilegal, care ar fi fost descoperite pe un dispozitiv electronic.

Cei doi resping acuzațiile și încearcă să împiedice predarea lor autorităților britanice. Până la clarificarea situației juridice, starea de sănătate a lui Andrew Tate rămâne un subiect de interes, în condițiile în care avocatul său insistă asupra necesității unor investigații medicale.

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