Cum au atras frații Tate victimele în România. Ce le promiteau, potrivit unui detectiv britanic

Cum au atras frații Tate victimele în România. Ce le promiteau, potrivit unui detectiv britanic
Frații Tate
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Noi informații apar în cazul penal în care sunt vizați Andrew și Tristan Tate, după ce autoritățile britanice au făcut publice mai multe documente judiciare referitoare la acuzațiile formulate împotriva celor doi frați. Potrivit informațiilor prezentate într-un rezumat întocmit de un detectiv al Poliției din Bedfordshire, anchetatorii susțin că femeile ar fi fost atrase în România prin promisiunea unei relații sentimentale și a posibilității de a câștiga bani.

Documentele oferă una dintre cele mai detaliate descrieri de până acum ale modului în care autoritățile britanice susțin că ar fi acționat frații Tate. Anchetatorii vorbesc despre o metodă asociată fenomenului cunoscut sub denumirea de „lover boy”, prin care o femeie vulnerabilă este atrasă într-o relație romantică, iar ulterior ar ajunge să fie controlată și exploatată.

Cum au atras frații Tate victimele în România

Potrivit dosarului britanic, Andrew Tate ar fi intrat în relații cu anumite femei pe care ulterior le-ar fi convins să își schimbe viața și să se mute în România. Propunerea ar fi fost prezentată drept o oportunitate de a începe o nouă etapă, alături de partener, dar și de a obține venituri prin activitatea desfășurată în industria camerelor web.

Conform documentelor citate de Reuters, femeilor li s-ar fi spus că pot obține câștiguri importante dacă participă la afacerea cu camere web asociată fraților Tate. România ar fi devenit astfel punctul central al activității, iar femeile care acceptau propunerea ajungeau să locuiască în apropierea celor doi frați.

Anchetatorii britanici susțin însă că, după mutarea în România, situația s-ar fi schimbat. Femeile ar fi ajuns să depindă din punct de vedere financiar de Andrew și Tristan Tate, ceea ce le-ar fi făcut mai vulnerabile și mai ușor de controlat.

În unele situații descrise de autorități, pașapoartele femeilor ar fi fost confiscate. Potrivit anchetatorilor, această situație ar fi contribuit la crearea unei forme de dependență și la limitarea posibilității victimelor de a pleca.

Dosarul britanic susține că activitatea de producere a conținutului online ar fi fost însoțită, în anumite cazuri, de presiuni, amenințări și acte de violență. Aceste acuzații fac parte din cazul pentru care Marea Britanie solicită extrădarea celor doi frați din Statele Unite.

Ancheta britanică a intrat într-o nouă etapă

Cazul a căpătat o nouă dimensiune după ce autoritățile britanice au transmis Statelor Unite documentele care stau la baza solicitărilor de extrădare. Materialele au fost trimise prin intermediul Ambasadei Marii Britanii la Washington și includ, printre altele, rezumate ale investigației realizate de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, sunt acuzați în Marea Britanie de fapte grave, printre care viol și trafic de persoane. Cei doi nu au fost încă prezentați în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acestor acuzații și au negat în mod constant că ar fi comis infracțiuni.

În Statele Unite, frații se află în arest la Miami, după ce autoritățile britanice au solicitat extrădarea lor. Procedura judiciară americană nu s-a încheiat, iar instanța federală urmează să stabilească etapele finale ale procedurii. Judecătoarea Lauren Louis le-a cerut recent avocaților să înainteze propuneri privind datele pentru audierile referitoare la extrădare.

Cazul din Marea Britanie se adaugă problemelor judiciare cu care Andrew și Tristan Tate se confruntă de mai mulți ani. Cei doi sunt anchetați și în România, unde au fost vizați începând din 2022 în dosare care includ acuzații de trafic de persoane.

Frații și-au construit între timp o comunitate numeroasă pe rețelele sociale, unde Andrew Tate a devenit cunoscut pentru discursurile sale despre bani, succes, relații și masculinitate. Popularitatea sa online a fost însă însoțită de numeroase controverse, inclusiv din cauza afirmațiilor considerate misogine.

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