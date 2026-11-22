Moartea lui Dudu Georgescu este în continuare învăluită în mister. În timp ce apropiații vorbesc despre o anchetă aflată în plină desfășurare, autoritățile canadiene au confirmat intervenția într-un caz de agresiune cu armă albă în care victima și suspectul se cunoșteau. Apartamentul în care locuia fostul mare fotbalist din Toronto se află sub sechestru.

La câteva ore după ce a devenit publică vestea morții lui Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, au început să apară informații despre circumstanțele tragediei. Potrivit unor apropiați ai familiei, locuința în care fostul internațional român trăia alături de soția sa este păzită de poliție, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Apartamentul în care locuia Dudu Georgescu, sub supravegherea poliției

Decesul lui Dudu Georgescu a fost anunțat de Gheorghe Turda, care a aflat vestea de la Șandor Gavrilă, român stabilit în Canada și apropiat al fostului fotbalist. Gavrilă este și omul care i-a pus la dispoziție locuința în care fostul atacant al lui Dinamo a trăit în ultimii peste 25 de ani, alături de soția sa, Mariana.

Cătălin Șandor, fiul lui Șandor Gavrilă, susține că ancheta este în plină desfășurare, iar apartamentul în care locuia Dudu Georgescu se află în continuare sub sechestru.

„El trăia în clădirea respectivă pe care noi am administrat-o. Întotdeauna, pe cine am putut să ajutăm să meargă mai departe, să cumpere o proprietate sau să investească în imobiliare, am rămas apropiați cu oamenii pe care i-am adus în acea clădire. De vreo 10-12 ani nu mai suntem asociați (n.r. implicați direct) cu clădirea în care locuia. Dar bineînțeles cunoaștem foarte mulți oameni din clădire și ni s-au spus și nouă detaliile. Din păcate, Georgescu a fost nimic pentru comunitatea canadiană. Dacă o să apară o știre, o să apară o știre banală. Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușa, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Șandor.

Conform ProSport, familia Georgescu s-a mutat definitiv în Canada în anul 2000. De atunci, fostul fotbalist a locuit într-un complex rezidențial din Toronto, unde plătea chirie.

„Stătea împreună cu soția în acest ansamblu, într-un apartament foarte plăcut, cu vedere spre pădure, într-o clădire foarte liniștită. Apartamentul l-am ales în urmă cu 20 și ceva de ani, de când au venit în Canada, din prima zi. Plăteau chirie. S-a schimbat managementul clădirii, dar a rămas chiria pe care noi am pus-o la început, deci probabil că era jumătate față de cât este actual.”

Ce informații au apărut despre tragedie

Potrivit lui Cătălin Șandor, apropiați ai familiei au aflat că tragedia s-ar fi petrecut cu câteva zile înainte ca vestea să ajungă în spațiul public.

„Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute. Tatăl meu este mai apropiat, să știți, de Dudu, pentru că el e din aceeași generație și se cunoșteau din România. Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a transmis acesta.

Până în acest moment, autoritățile canadiene nu au făcut publice concluzii oficiale privind moartea fostului mare atacant român.

Ce a transmis Poliția din Toronto

În paralel cu informațiile apărute în România, presa canadiană a relatat despre un caz investigat de Poliția din Toronto, în care un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost înjunghiat într-o clădire rezidențială, iar o femeie a fost arestată.

Potrivit raportului transmis de autorități, polițiștii au fost chemați după o sesizare privind o agresiune cu armă albă produsă într-o locuință.

„S-au primit sesizări privind o agresiune cu armă albă în interiorul unei locuințe din zonă. Un bărbat adult a fost transportat la spital cu leziuni. Suspectul a fost arestat la fața locului. Victima și suspectul se cunosc”, au transmis autoritățile.

Presa locală a relatat că victima avea aproximativ 70 de ani, iar suspectul era o femeie în jurul vârstei de 60 de ani. Incidentul s-ar fi produs în cursul nopții, într-o clădire rezidențială din Toronto. Ulterior, poliția a confirmat că femeia a fost acuzată de agresiune cu vătămare corporală, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțele cazului.

Problemele de sănătate cu care se confrunta fostul atacant

Cătălin Șandor a declarat că Dudu Georgescu avea probleme de sănătate în ultimii ani și că apropiații erau chemați uneori să îl ajute după ce cădea în locuință.

„Din ce știam, pe dânsul îl ajunsese vârsta, situația lui fizică și starea lui, nu mai avea nici înclinații să continue.

Din păcate, din cauza acestui stres, se ajunge la anumite decizii, pe care, din pacate, le vezi doar în filme. Și e clar că adevărul va ieși la suprafață.

Cunosc niște persoane care au încercat să-l ajute și de multe ori se duceau acasă să-l ajute să se ridice, era căzut, avea vânătăi, lovituri, avea semne corporale care erau cauzate de la căzăturile lui sau de la alte lucruri. Îi suna doamna Mariana să-i cheme s-o ajute să îl ridice”, a spus acesta.

Dudu Georgescu a rămas în istoria fotbalului românesc drept unul dintre cei mai prolifici atacanți. A câștigat Gheata de Aur a Europei în 1975 și 1977, a înscris 207 goluri pentru Dinamo în prima ligă și a încheiat cariera cu 252 de goluri marcate în 371 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc. Ancheta desfășurată în Canada continuă, iar circumstanțele exacte ale morții sale nu au fost deocamdată clarificate oficial.

CITEŞTE ŞI: Gheorghe Turda, noi dezvăluiri despre moartea lui Dudu Georgescu: „Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care…”

Legendarul atacant Dudu Georgescu a murit. Fostul fotbalist a fost găsit fără suflare în locuința din Canada