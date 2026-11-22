La 55 de ani, Daniela Nane continuă să impresioneze prin aspectul fizic și stilul de viață echilibrat. Prezentă la Gala Premiilor UCIN, actrița a afișat o siluetă vizibil schimbată și a vorbit deschis despre obiceiurile care au ajutat-o să ajungă la forma actuală.

Pe lângă succesul profesional de care se bucură în această perioadă, Daniela Nane a atras atenția și prin transformarea sa fizică. Actrița a mărturisit că respectă un program alimentar riguros și că pune accent atât pe disciplină, cât și pe activitatea fizică.

Daniela Nane, premiată la Gala Premiilor UCIN

Daniela Nane a fost prezentă la Gala Premiilor UCIN, unde a purtat o creație semnată de Cătălin Botezatu. Evenimentul a avut o însemnătate aparte pentru actriță, care a fost recompensată pentru rolul interpretat în filmul „Comatogen”.

Premiul primit marchează revenirea sa într-un lungmetraj românesc după două decenii. Distincția a avut o încărcătură emoțională specială pentru actriță, care și-a îndreptat gândurile către colegii de breaslă ce așteaptă încă un rol important în cinematografia românească.

Ce schimbări a făcut în alimentație

Pe lângă reușita profesională, apariția sa a stârnit interes și datorită siluetei afișate. Întrebată cum a reușit să slăbească, Daniela Nane a explicat că urmează un regim bazat pe alternarea zilelor în care mănâncă cu zile de post și că încearcă să evite mesele târzii.

„Mi-am pus fermoar la gură. Mănânc o zi da, una nu. Altfel nu se poate, mai ales de la o vârstă. Mi-am propus ca în fiecare zi să nu mai consum nimic după ora patru. O zi nu mănânc, dar a doua zi mănânc un prânz sănătos, iar dimineața fructe. Dar eu vă îndemn să nu faceți ca mine, ci să mergeți la un medic și să faceți sport. Eu mănânc mai puțin și fac și sport. Nu consum decât anumite lucruri, dar îmi fac și poftele atunci când ceva îmi face cu ochiul de pe masă, ca la acest bufet. Dar acum nu am apucat să gust nimic”, a declarat actrița pentru Viva.

Sportul completează rutina zilnică

Daniela Nane a subliniat că rezultatele nu se datorează exclusiv alimentației. Actrița a precizat că face sport și că încearcă să mențină un stil de viață activ, considerând că mișcarea este la fel de importantă ca regulile alimentare pe care le respectă.

De altfel, vedeta a ținut să precizeze că fiecare persoană ar trebui să ceară sfatul unui specialist înainte de a urma un regim alimentar strict, recomandând consultul medical și activitatea fizică drept variantele potrivite pentru menținerea sănătății și a unei condiții fizice bune.

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