Leonard Miron declară că, atât gras cât și slab, presa nu l-a ‚iertat’. Dacă acum 3 ani „comentau la fiecare fotografie cât de gras sunt, cât de bătrân arăt, cât de urât sunt” acum l-au făcut bolnav. A slăbit de la 120 de kilograme la 60 și, amuzant cum îl știm, are un răspuns clar pentru toți cei interesați. Nu a reușit să slăbească cu nicio metodă, iar kilogramele îi amenințau clar sănătatea. „La sală ajung doar dacă greșesc adresa”, declară Leo Miron și aflăm, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cât de dificile au fost primele 6 luni de la operație.

Cu umor, cunoscutul fost prezentator de televiziune ne dezvăluie și ‚drama’ prin care trece, zilnic, de când a făcut operația de micșorare a stomacului. Miguel, iubitul sau, a fost din primul moment alături de Leonard. Din solidaritate și iubire, Miguel a reușit să dea și el jos 20 de kilograme, „lucru care pe mine mă irită foarte mult”, recunoaște ex prezentatorul. „Ca să petreci 25 de ani alături de Leonard Miron nu este ușor”, recunoaște el, iar Miguel a fost singurul care a avut răbdarea și înțelepciunea să rămână. Anii petrecuți pe mare ca director de croazieră l-au obosit pe Leonard Miron care a decis să facă o schimbare. Un job de luni până vineri, de la 9 la 17, ca toți oamenii normali.

Leonard Miron, de la 120 de kg la 60 de kg:„Acum îmi spun că sunt prea slab, că sunt bolnav”

CANCAN.RO:Ai slăbit 60 de kilograme. Oare nu-i prea mult? Bănuiesc că te simți senzațional.

Leonard Miron:Tu știi că eu sunt un tip deschis și n-am nici o problemă să vorbesc sau să răspund la orice întrebare. Interesant este că, înainte de operații, atunci când aveam 120 kg, „prietenii” (am pus ghilimelele de rigoare) din social media comentau la fiecare fotografie cât de gras sunt, cât de bătrân arăt, cât de urât sunt și ce frumos eram. Chiar unii dintre colegii ai tăi din presă publicau fotografii cu mine. Fotografii recente puse lângă fotografii făcute acum 10-15 ani poate chiar și mai mult ani, făcute în condiții de studiou pe vremea când încă lucram în TVR și normal că este o diferență. Ar fi anormal să nu fie nici o diferență!

Acum, interesant este că aceeași oameni care mă criticau că sunt prea gras, acum îmi spun că sunt prea slab, că arăt prea bătrân, că sunt bolnav, ca am cancer sau SIDA, cam orice îți poți imagina. E bine că lumea comentează. Mie imi este mila de cei care pun comentariile astea. Dacă singurul lucru pe care îl poți face este să îți verși veninul, frustrarea, anxietatea în mediul online, asta înseamnă că tu în curtea ta, în pătrățica ta, în cutia ta ești așa de nefericit, așa de sărac, așa de gol încât singura soluție să dai drumul la supapa frustrărilor tale este să o faci online, comentand viața altora.

Da mă simt foarte foarte bine, am slăbit de la 120 kg cât aveam acum 3 ani în aprilie. Am ajuns acum să oscilez să spun între 60 și 62 kg ceea ce, conform tuturor analizelor specialiștilor sistemelor de calculare a indicelui de greutate raportat la vârstă, înălțime, sex, rasă și așa mai departe este perfect și este sănătos. Mai important decât lucrul ăsta e faptul că mă simt extraordinar și pe dinăuntru și pe dinafară.

CANCAN.RO:A fost greu să decizi să te operezi?

Leonard Miron:Să iau decizia nu a fost dificil. O să fiu foarte sincer cu tine și o să-ți spun că a fost 50 % vanitate și 50 % necesitate. Vanitate pentru că deja mă plictisisem să nu mai găsesc lucruri de îmbrăcat decât de mărimea 4 xl sau chiar 5 xl, să mă uit în oglindă și să nu-mi placă ceea ce văd de câteva ori pe zi. Necesitate pentru că deja aveam probleme cu respirația, oboseam foarte repede nu mai puteam să merg atât de mult și așa mai departe. Deci au fost vanitate și necesitate în același timp.

În plus, nu uita că am trecut prin niște probleme serioase de sănătate și extra kilogramele erau un factor de risc. După ce am luat decizia a urmat partea cea mai dificilă: trebuia să mă hotărăsc când, cum și unde să încerc să scap permanent de aceste kilograme. M-am gândit la balonul gastric, m-am gândit la bypass-ul gastic, dar până la urmă operația de micșorare de stomac mi s-a părut cea mai potrivită variantă. M-am uitat la diferite clinici din Europa și din afara Europei și am descoperit că turismul medical în Turcia are un loc foarte important pe harta medicală a părții asteia de lume în care trăim. Evident că am căutat pe internet foarte multe informații, am luat legătura cu diferite clinici în Turcia pentru că, până la urmă, era vorba de sănătatea mea și voiam să fiu convins că alegerea este cea mai bună.

Chiar și așa după ce am ales și după ce am plătit încă mai existau semne de întrebare pentru că aveam prieteni care îmi trimiteau mesaje, linkuri despre riscuri, cât de inferioara este calitatea serviciului sistemului medical în Turcia și așa mai departe. Nu m-am gândit niciodată să renunț și asta pentru că, în 54 de ani, pentru că la 54 de ani am făcut operația, cred că am încercat toate posibilitățile, toate rețetele de slăbit, și nimic nu a mers. Eu sunt un tip căruia îi place să-și trăiască viața, îmi place să gătesc, îmi place să mănânc, să beau iar la sală ajung doar dacă greșesc adresa. Deci asta era singura variantă de a scăpa de kilograme într-un mod drastic.

CANCAN.RO:Ai experimentat și asta.

Leonard Miron:Da. Experiența în spitalul din Istanbul nu a fost deloc dificila, ba pot să spun a fost mult mai ușor decât îmi imaginasem inițial. Nivelul serviciilor medicale este absolut senzațional, grija lor si asa mai departe. Chiar întregul pachet includea 2 nopți la hotel după operație iar mie, fiindu-mi frică si neștiind cum va reacționa organismul, am plătit extra încă 2 nopți ca să fiu sigur că mă voi simți bine și că voi putea zbura înapoi la Londra. Au fost bani aruncați de pomană pentru că cele 2 zile plătite extra le-am petrecut la cumpărături. Mă simțeam foarte bine și nu am avut absolut nicio problemă. Cei care decid să facă o asemenea operație trebuie să se gândească bine. Sunt schimbări pe care ești forțat să le faci și sunt schimbări pe care vrei tu să le faci.

CANCAN.RO:A fost greu să-ți schimbi, complet, stilul de viață?

Leonard Miron:In primul rând este vorba de medicația pe care o s-o iei până la sfârșitul zilelor. Mâncând mai puțin, stomacul fiind mai mic, aportul de vitamine de minerale scade și atunci trebuie să suplimentezi. în fiecare dimineață iau un pumn plin de pastile. Miguel a venit cu ideea să-mi cumpere cadou o cutie cu zilele săptămânii în care îmi țin toate pastilele. In al doilea rând, primele 6 luni este perioada în care creierul trebuie să se alinieze la dimensiunea stomacului, pentru că tu vrei să mănânci la fel de mult ca înainte, dar stomacul nu mai poate accepta.

Apoi trebuie să te obișnuiești cu ideea că stomacul, fiind mult mai mic, se umple mai repede deci te saturi mai repede, dar ți se face foame mai repede. In același timp mi-am autoimpus să evit alimentele care nu aduc nimic din punct de vedere al vitaminelor, mineralelor sau proteinelor. Evit cartofii, pastele, orezul. Cred că singurul lucru care mă face să sufăr, dacă vrei să aducem puțină dramă în toată povestea asta, este că nu mai pot să beau absolut nimic acidulat. Eram total dependent de șampanie, de cola zero și de Cuba libre. A trebuit să găsesc niște variante să le înlocuiesc. Interesant este că dacă vreau să mă amețesc este imposibil pentru că alcoolul se metabolizează și trece foarte repede, deci n-are timp să se absoarbă. Așa că sunt un invitat ieftin, dacă vrei să mă scoți la masă, pentru că mănânc maximum 1/2 de porție (râde, n.red.).

CANCAN.RO:Bănuiesc că Miguel a fost alături de tine din prima zi.

Leonard Miron:În general Miguel a fost în ultimii 25 de ani cel mai mare susținător al meu. Evident că uneori mă critică, alteori vine cu sugestii, dar întotdeauna m-a susținut, chiar dacă era bine sau chiar dacă era rău. Așa s-a întâmplat și cu operația. Singurul lucru pe care mi l-a cerut a fost să mă gândesc foarte bine, că sunt lucruri pe care nu le mai poți întoarce și că e bine să mă gândesc care vor fi urmările. Asta m-a ajutat foarte mult când a venit momentul operației. Miguel a venit cu mine, pachetul turistic a inclus rezerva mea în spital și lângă rezervă era o cameră de hotel cu toate facilitățile unei camere de hotel de lux în care a stat Miguel a stat.

Singur lucru care cred că l-a enervat în perioada respectivă era faptul mă trezeam din când în când. îi spuneam că mă doare, el venea să stea de vorbă cu mine și eu adormeam în următoarele 2 secunde. Eu nu-mi aduc aminte, dar el îmi povestea că a fost o navetăîntre camera lui și rezerva mea la cel puțin 10 minute zi și noapte. Ulterior a început să urmeze și el regimul meu alimentar, lucru care pe mine mă irită foarte mult pentru că el a reușit să slăbească 20 kg fără intervenție chirurgicală, fără medicamente, doar prin voință. La noi întotdeauna el a fost cel mai disciplinat. Avându-l pe Miguel lângă mine m-a ajutat foarte mult și înainte de operație și în timpul intervenției chirurgicale în Turcia, dar mai ales după.

„Ca să petreci 25 de ani alături de Leonard Miron nu este ușor”

CANCAN.RO:Care este cea mai mare calitate a jumătății tale? Dar cel mai neconvențional defect?

Leonard Miron:Dumnezeule, ar trebui un blog întreg să enumăr toate calitățile lui Miguel, dar cred că aș începe cu sinceritatea. Este un tip foarte sincer, este genul de RAC tipic dacă vrei. Spune exact realitatea chiar dacă uneori deranjează, chiar dacă uneori doare, chiar dacă uneori nu sunt de acord cu ea. Sar după ce mă zburlesc ca un BERBEC autentic si fac un pas în spate, analizând sinceritatea lui îmi dau seama că a avut dreptate. In al doilea rând calmul și stabilitatea. Este un tip pe care cu greu îl poți panica, un tip care cu greu se lasă copleșit de emoții.Iar în al treilea, rând răbdarea. Ca să petreci 25 de ani alături de Leonard Miron nu este ușor și cred că ai nevoie de multă multă răbdare și de putere de a înțelege și lucrurile bune și lucrurile rele.

Defect…nu știu, poate faptul că nu se entuziasmează foarte ușor. Eu sunt genul care sare în sus foarte ușor, foarte repede, care se entuziasmează și se bucură în secunda unu chiar dacă apoi s-ar putea să-mi schimb punctul de vedere Miguel are un fel de control și un mod calculat, aristocratic de a reacționa. El n-o să se entuziasmeze niciodată în primele 5 minute. Așteaptă să primească toate informațiile, să se uite la, cum spun englezii, „big picture” și după aceea reacționează. Eu am încercat să învăț de la el in toti anii astia, dar nu pot să fiu așa

CANCAN.RO:Cum e viața voastră acum? Tot în două țări trăită?

Leonard Miron:Viața noastră s-a schimbat destul de mult de anul trecut din noiembrie când am hotărât să nu mă mai întorc pe vasele de croazieră ca director de croazieră. Am vrut o slujbă, să spun normală, de luni până vineri de la 9-17. Lucrurile s-au schimbat în bine pentru că asta înseamnă că ne petrecem mai mult timp împreună. Că după atâta timp sfârșiturile de săptămână le petrecem împreună, că ne vedem și mâncăm împreună în fiecare seară, că avem o viață normală, obișnuită nu ca înainte când eram plecat trei-patru săptămâni.

De anul trecut stau mai mult în Marea Britanie, la Madrid acasă nu mai ajung eu așa de des pentru că nu am timpul disponibil și nu știu cum se face, dar întotdeauna biletele de avion Londra Madrid sunt mult mai scumpe la sfârșit de săptămână. Evident că așa e normal, dar e prima oară când mă confrunt cu această problemă! Dar încercăm să ne construim timpul de vacanțe și ne bucurăm de timpul petrecut împreună în cursul săptămânii.

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