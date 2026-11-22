Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige:

– Cineva să vină să mă împingă!

Femeia ascultă și-și trezește soțul:

– Bărbate, du-te și ajută-l pe omul acela, săracul, că sigur este blocat cu mașina și nu este nimeni care să-l ajute.