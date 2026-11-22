Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige:
– Cineva să vină să mă împingă!
Femeia ascultă și-și trezește soțul:
– Bărbate, du-te și ajută-l pe omul acela, săracul, că sigur este blocat cu mașina și nu este nimeni care să-l ajute.
Soțul iese furios în ploaie strigând:
– Domnule! Unde ești? Să vin să te împing.
La care bețivul răspunde:
– Aici pe leagăn!
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Ajunge nevasta acasă
Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…
-Vai, ce surpriză!
-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!
Bulă se duce la doctor
Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:
– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?
– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.
– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!
Ce meserie are tatăl lui Bulă
Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.
La doctor
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă. În fiecare seară visez că sunt un câine.
Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– De când eram mic.
– Și de ce nu ați venit până acum?
– Păi, mama nu mă lăsa să urc pe canapea!
La restaurant
Un bărbat intră într-un restaurant și comandă o ciorbă.
După câteva minute, cheamă ospătarul:
– Domnule, în ciorba mea este o muscă!
Ospătarul se uită atent și spune:
– Stați liniștit, domnule, nu vă faceți griji. Nu mănâncă mult!
Bărbatul, nervos:
– Nu mă interesează cât mănâncă! Eu am plătit pentru ciorbă, nu pentru muscă!
Ospătarul răspunde:
– Aveți dreptate. Vă aduc imediat o lingură mai mare, să nu vă mai deranjeze!
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