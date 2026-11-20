Este vineri și trebuie să ne pregătim pentru a intra cu voie bună în weekend! Ca de fiecare dată, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros, de data aceasta despre cum se roagă un bărbat la prima întâlnire. Voi știați asta?

Cum se roagă un bărbat la prima întâlnire?

– Dă, Doamne, să arate ca-n pozele de pe Facebook!

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Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

„Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați”

— Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

— Cum adică nu sunt romantic?

— Păi, alți bărbați sunt în stare să aducă și luna de pe cer.

— Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme, să vezi stele verzi!

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Ajunge nevasta acasă

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…

-Vai, ce surpriză!

-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

Bulă se duce la doctor

Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:

– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?

– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.

– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!

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