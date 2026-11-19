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– Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim! Cum, fata mea? – Îmi cumperi un iPhone! – Și ce legătură are asta? Facem foamea 4 luni…

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Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…

– Nu ies cu femei căsătorite!

– Dar sunt nevasta ta!

– Nu fac excepţii!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Ajunge nevasta acasă

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…

-Vai, ce surpriză!

-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

Bulă se duce la doctor

Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:

– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?

– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.

– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!

Soțul, soția și amantul

O femeie era acasă cu amantul, când, deodată, aude cheia în ușă.

– Vai de mine! E soțul meu! Intră în dulap repede!

Amantul se ascunde în dulap, iar soțul intră în dormitor.

– Iubito, ce faci?

– Te așteptam, dragule!

– Și de ce e dezordine?

– Am făcut puțină curățenie.

Soțul se apropie de dulap și observă o pereche de pantofi bărbătești.

– Ai musafiri?

– Nu, dragule, sunt pantofii tăi cei vechi!

Deschide dulapul și îl vede pe amant.

– Cine ești tu?!

Amantul, foarte calm:

– Sunt de la gaze.

– Și ce cauți în dulapul meu?!

– Verific instalația.

– Și de ce ești dezbrăcat?

– Pentru că… verific și pierderile!

Soțul se uită lung la el și spune:

– Bine, dar data viitoare să vii cu uniforma!

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