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– Mami, să știi că am găsit o metodă să slăbim!
Cum, fata mea?
– Îmi cumperi un iPhone!
– Și ce legătură are asta?
Facem foamea 4 luni…
Alte bancuri amuzante
Doi prieteni stau de vorbă:
– Cum e, mă, să fii însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Soţul şi soţia stau de vorbă
Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:
– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
La tribunal, un proces de divorţ:
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
Ajunge nevasta acasă
Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…
-Vai, ce surpriză!
-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!
Bulă se duce la doctor
Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:
– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?
– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.
– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!
Soțul, soția și amantul
O femeie era acasă cu amantul, când, deodată, aude cheia în ușă.
– Vai de mine! E soțul meu! Intră în dulap repede!
Amantul se ascunde în dulap, iar soțul intră în dormitor.
– Iubito, ce faci?
– Te așteptam, dragule!
– Și de ce e dezordine?
– Am făcut puțină curățenie.
Soțul se apropie de dulap și observă o pereche de pantofi bărbătești.
– Ai musafiri?
– Nu, dragule, sunt pantofii tăi cei vechi!
Deschide dulapul și îl vede pe amant.
– Cine ești tu?!
Amantul, foarte calm:
– Sunt de la gaze.
– Și ce cauți în dulapul meu?!
– Verific instalația.
– Și de ce ești dezbrăcat?
– Pentru că… verific și pierderile!
Soțul se uită lung la el și spune:
– Bine, dar data viitoare să vii cu uniforma!
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