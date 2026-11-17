Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este Mihai, care se află la volan atunci când primește un mesaj îngrijorător de la vulcanizare. Deznodământul este hilar.

Bancul zilei:

Mihai, dacă ești încă viu, oprește imediat și strânge șuruburile de la jante. Pentru că noi am uitat.

Bulă și magazinul de cartier

Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă.

– Bună seara, pui aveți?

Plictisit și obosit, vânzătorul scoate din lada frigorific singurul pui, îl cântărește și îi spune:

– Domnule Bulă, 1.120 kg. Rămâne, da?

– Altul mai mare nu aveți?

Enervat, baga puiul în ladă și, neavând altul, scoate același pui. Îl pune pe cântar și spune:

– 1.650 kilograme are ăsta. E bine, da?

– Este perfect! Vă rog, îi vreau pe amândoi!

Alte bancuri amuzante

Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puştan de vreo nouă…zece ani. Săteanul întreabă stingher:

– Tatăl tău este acasă?

– Nu, tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.

– Dar fratele tău Gheorghe este acasă?

– Nu, este în oraș cu mama și tata!

Omul se leagănă de pe un picior pe altul, privind în gol şi neștiind ce să mai facă. Puștiul însă încearcă să-l ajute:

– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă…știu unde sunt toate și pot să vă ajut, nu-i bai!

Fermierul vădit jenat:

– Știi, e vorba despre fratele tău, Gheorghe… A lăsat-o însărcinată pe fiica mea, Mărioara!

– Daaaa, cred totuși că e mai bine să vorbiți cu tata, aici nu mă bag! Știu că încasează 500 pentru taur şi 100 pentru vier, dar nu știu cât o să vă ceară pentru Gheorghe.

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