Competiția Asia Express a ajuns la final, iar câștigătorii au fost desemnați. Una dintre echipele care s-a dovedit foarte puternică a fost cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Aceștia au reușit să ajungă până în marea finală și au ratat la limită premiul. Deși s-au clasat pe locul al doilea, competiția nu a fost una ușoară pentru ei, mai ales pentru Valerie. Concurenta a fost nevoită să treacă peste multe obstacole, iar una dintre marile provocări pentru ea a fost cărarea rucsacului, mai ales având în vedere că Valerie este mică de statură. Care a fost motivul pentru care Alex Gîlcă nu i-a cărat aproape deloc rucsacul?

În fiecare sezon Asia Express, mulți dintre concurenți se plâng de faptul că rucsacul pe care trebuie să îl care în fiecare zi în spate este greu și le încurcă mult avansarea pe traseu. Ei bine, pentru Valerie Lungu, care are 37 kg și 1.58 m, cărarea rucsacului a fost cu atât mai dificilă. Însă, chiar și așa, partenera lui Alex Gîlcă și-a cărat singură rucsacul în fiecare zi.

Motivul real pentru care Alex Gîlcă nu a ajutat-o pe Valerie cu rucsacul

Invitată recent în cadrul unui podcast, Valerie Lungu a dat mai multe detalii despre experiența pe care a trăit-o la Asia Express și printre altele a vorbit și despre rucsacul pe care l-a cărat zilnic. Aceasta a mărturisit că „proba rucsacului” a fost una extrem de grea și fiecare zi era un chin pentru ea.

Însă, deși se descurca destul de greu, Valerie Lungu nu a acceptat aproape deloc ca partenerul ei să îi care rucsacul. Deși Alex s-a oferit să facă asta, concurenta a refuzat categoric. Fiind o fire ambițioasă, șatena și-a dorit să le demonstreze tuturor că este puternică și că nu se dă în spate de la nimic. Singurele momente în care a acceptat să îi dea rucsacul soțului său au fost cele în care era extenuată, iar durerile de spate deveneau insuportabile.

„Competiția îți pune nervii și răbdarea la încercare incredibil. Pe mine mă omora numai rucsacul ăla care era cât mine. Eu nu mă vedeam de el. Adică rucsacul îmi venea de sus de la cap până la fund. La mine oamenii vedeau două bețe înfipte în rucsac. Era foarte, foarte greu și eram cu el non stop. Alex putea să îmi care rucsacul, se poate treaba asta, dar nu voiam eu. Pentru că rucsacul meu și rucsacul lui… era foarte greu. Din când în când, atunci când mă durea spatele foarte tare, adică atunci când ajungeam la epuizarea aia de muream, îi dădeam rucsacul. Dar preferam să duc eu greul și să le demonstrez oamenilor că eu pot să fac aceleași lucruri pe care le face Alex. Clar nu s-a întâmplat asta. Dar măcar cât de cât, să îmi duc rucsacul, care este o chestie elementară.”, a mărturisit Valerie Lungu, în cadrul podcastului Face to Face.

CITEȘTE ȘI:

Valerie Lungu, reacție stranie după ce a văzut la TV ce a făcut Alex Gîlcă cu Loredana Chivu noaptea, la Asia Express: „Ai pus mâna?”

Valerie Lungu, despre scandalul cu Raluca Bădulescu de la Asia Express: „M-a sunat după emisiune”

Foto: Captură Antena 1, Instagram