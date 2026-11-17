După episodul în cale Alex Gîlcă a făcut echipă cu Loredana Chivu la Asia Express, Valerie Lungu a făcut lumină în ceea ce privește controversele legate de apropierea celor doi.

Schimbul temporar de echipe de la Asia Express i-a dat mari bătăi de cap lui Valerie Lungu, iar motivul a fost unul cât se poate de firesc. Alex Gîlcă a petrecut două zile în compania Loredanei Chivu, mutare care a fost gândită în detaliu de către producătorii de la Antena 1 și care, la momentul respectiv, iar- fi dat palpitații influenceriței.

„Nu-i plac femeile cu silicoane”

După terminarea difuzării emisiunii la TV, Valerie a vorbit public despre acel episod. Complet detașată și cu zâmbetul pe buze, creatoarea de conținut a avut numai cuvinte de lauda la adresa „rivalei„ sale. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, influencerița chiar a subliniat că micile scăpări de gelozie pe care le-a avut au fost de dragul show-ului, pentru a da bine la cameră.

„Luni nu-i plan femeile cu silicoane. Este o preferință personală, dar asta nu înseamnă că Loredana nu este o fată superbă. Eu o gelozez cu o gelozie albă. Eu am făcut toată treaba asta pentru show. Alex m-a întrebat „Bă, ce faci?” Am făcut toată treaba asta pentru show: „Suntem la televizor… trebuie să dăm ceva, ce vrei? Să stau mută?”. Am mai stat cu Loredana. Ea are bărbați ei, iubitul ei, nu are nevoie de Alex. Este o persoană hazlie, glumea încontinuu, normal că râdea la glumele ei. Noi nu glumim, noi suntem mai serioși, avem glumele noastre moldovenești. Eu m-am bucurat că s-a distrat. Bravo lor! Eu chiar l-am întrebat: „Ai pus și tu mâna pe silicon?”, a spus Valerie Lungu în podcastul Face to Face.

Reamintim că după cele două zile în care coechipierii au făcut schimb de echipe, Valeri Lungu a fost curioasă să afle cum s-a înțeles iubitul ei cu Loredana Chivu. În momentul revederii, mai în glumă, mai în serios, ea i-a luat la întrebări pentru a afla dacă între ei au existat momente de apropiere sau gesturi care să depășească relația de colegialitate.

„Vrei să te duci cu Loredana să le faci? Ai zis că te-ai înțeles bine cu Loredana. Ai avut gesturi, ai pus mâna pe silicon? Ai făcut ceva?”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Alex Gîlcă a negat că ar fi existat ceva nepotrivit între el și colega sa de echipă și a mărturisit că întrebările primite l-au făcut să se simtă în situația de a se justifica pentru ceva ce, spune el, nu s-a întâmplat.

„Bine că o să fim căsătoriți până o să vezi tu emisiunea, că nu poți să mai desparți familia. N-am făcut nimic, dar mă pui într-o manieră să mă justific”, a declarat Alex Gîlcă.

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