Valerie Lungu, prima reacție după ce a văzut la TV ce a făcut soțul ei noaptea, cu Loredana Chivu, la Asia Express

Valerie Lungu a avut o reacție neașteptată după ce a urmărit la televizor imaginile cu soțul ei, Alex Gîlcă, în timpul experienței de la Asia Express. Influencerița a publicat un mesaj amplu în mediul online, în care i-a transmis partenerului său cuvinte de apreciere și iubire, mărturisind cât de mult a însemnat pentru ea să îl aibă alături în competiția de pe Drumul Mătăsii. Declarația vine în contextul în care telespectatorii au urmărit momentele în care Alex a fost nevoit să formeze o echipă cu Loredana Chivu, în urma schimbului de coechipieri.

După difuzarea primelor cinci etape ale competiției, Valerie Lungu a simțit nevoia să vorbească public despre experiența trăită alături de soțul său. Chiar dacă filmările au avut loc cu aproximativ șase luni în urmă, influencerița spune că retrăiește intens emoțiile de atunci de fiecare dată când urmărește emisiunea. Probele dificile, deciziile luate sub presiune și momentele în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele au rămas amintiri puternice pentru ea.

Valerie Lungu, declarație de dragoste pentru Alex Gîlcă după experiența de la Asia Express

Dincolo de provocările concursului, vedeta a ținut să scoată în evidență rolul pe care Alex l-a avut în parcursul lor. Valerie consideră că soțul ei a fost partenerul ideal atât în competiție, cât și în viața de zi cu zi, iar participarea la Asia Express i-a oferit ocazia să îi descopere și alte calități.

Influencerița a vorbit despre calmul, curajul și determinarea de care acesta a dat dovadă în momentele dificile, dar și despre felul în care a reușit să o încurajeze atunci când oboseala și presiunea deveneau greu de suportat. Potrivit mesajului său, Alex a fost persoana care a ajutat-o să își recapete încrederea și să continue chiar și atunci când simțea că nu mai poate face față provocărilor.

Vedeta a subliniat că, în ciuda dificultăților, nu regretă nicio clipă faptul că a acceptat provocarea alături de partenerul său. Pentru ea, experiența a reprezentat mai mult decât o competiție televizată, fiind o ocazie de a-și consolida relația și de a descoperi cât de important este să ai lângă tine un om pe care te poți baza în orice împrejurare.

„Au trecut deja 5 etape difuzate la TV și, de fiecare dată când mă uit, retrăiesc cu aceeași intensitate tot ce am trăit acolo, în urmă cu 6 luni. Și da, încă am emoții! Bineînțeles, emoțiile de acasă, de pe canapea, nu se compară cu cele de acolo, când fiecare probă, fiecare decizie și fiecare moment îți pun la încercare limitele. Dar, dincolo de competiție, mă uit la omul de lângă mine și îmi dau seama cât de norocoasă sunt.

Sunt norocoasă pentru că am cel mai bun partener de viață și de cursă. Nu-mi imaginez nicio secundă că aș fi putut trăi această experiență alături de altcineva. Iar astăzi, când ești soțul meu, simt și mai mult că nu puteam alege un om mai potrivit să-mi fie alături, atât în competiție, cât și în viață. Vreau să-ți dedic această postare ție, omul care a fost sprijinul meu numărul unu, liniștea mea în haos și forța care m-a ajutat să merg mai departe atunci când simțeam că nu mai pot. Ai fost impecabil! Ai dat dovadă de înțelepciune, curaj și o putere pe care poate nici tu nu știai că o ai. Știu cât de mult îți displace să vorbești în fața camerelor și cât de mult te scoate din zona de confort, dar te-am văzut depășindu-ți limitele și făcând lucruri extraordinare. Ai demonstrat că, uneori, cele mai mari calități nu se văd în vorbe, ci în fapte. Împreună am câștigat amulete, am trecut peste foame, oboseală și nesomn, am înfruntat ultimele șanse și am găsit puterea să continuăm chiar și atunci când drumul părea imposibil. Iar în momentele în care eu eram gata să cedez, tu mi-ai amintit cine sunt, de ce sunt capabilă și de ce nu trebuie să renunț. Știam că, dacă aș fi lăsat mâinile jos și aș fi plecat acasă, aș fi regretat. Tu m-ai ajutat să cred în mine până la capăt. Și dacă ar fi să descriu echipa noastră, aș spune că ne completăm perfect: eu sunt strategia, vorba și nebunia, iar tu ești acțiunea, forța și calmul care transformă toate ideile mele în rezultate. Eu vin cu planurile, tu vii cu puterea de a le duce la capăt. Iar împreună reușim să fim mai mult decât am fi putut fi separat. Am învățat acolo că, atunci când ești în mijlocul oceanului, nu ai altă opțiune decât să continui să vâslești, chiar și atunci când simți că vine tornada peste tine. Și exact asta am făcut: am vâslit împreună, indiferent de valuri, de greutăți sau de vocile care ne-au fost împotrivă. Pentru că atunci când ai omul potrivit lângă tine, nu înseamnă că furtunile dispar, ci că găsești puterea să treci prin ele. Nu mă interesează ce crede lumea despre noi. Nu am plecat în această competiție pentru a demonstra ceva cuiva și nici pentru a câștiga aprobarea oamenilor. Am plecat pentru experiență, pentru provocare, pentru toate lecțiile pe care aveam să le învățăm și pentru amintirile pe care urma să le construim împreună. Iar dacă mă întrebi ce am câștigat dincolo de competiție, răspunsul meu e simplu: am avut alături omul cu care vreau să împart toate cursele vieții. Te iubesc enorm! Ești stâlpul meu, echilibrul meu și omul care îmi liniștește furtunile din cap. Ești bărbatul care mă susține, mă completează și îmi amintește că pot chiar și atunci când eu uit. Iar faptul că astăzi te pot numi soțul meu mă face să fiu și mai mândră de noi. Poate că oamenii au văzut la televizor doi concurenți, cu bune și cu rele, cu reușite și cu momente dificile. Dar eu am văzut și voi vedea mereu omul meu: cel care mi-a fost alături când mi-a fost greu, care m-a ridicat când am obosit și care a mers înainte cu mine, chiar și atunci când totul părea împotriva noastră. Sunt mândră de tine, sunt mândră de noi și sunt recunoscătoare că te am. Dacă ar fi să o iau de la capăt, te-aș alege din nou, în fiecare probă, în fiecare cursă și în fiecare viață. Pentru că noi nu suntem doar o echipă frumoasă. Suntem o echipă care se completează, se susține și luptă împreună. Iar cea mai frumoasă victorie a mea nu este o amuletă, ci faptul că am lângă mine un om ca tine.

Te iubesc, soțul meu!”, a transmis Valeria.

Alex Gîlcă și Loredana Chivu, în aceeași echipă la Asia Express

Declarația de dragoste a influenceriței vine după unul dintre momentele urmărite cu interes de fanii emisiunii: schimbul de coechipieri. Irina Fodor a anunțat noile formule, iar Alex Gîlcă a ajuns să facă echipă cu Loredana Chivu pe Drumul Mătăsii.

Cei doi au pornit împreună în cursă și au avut de trecut prin provocările obișnuite ale competiției, de la găsirea transportului până la identificarea unei persoane dispuse să îi găzduiască peste noapte. După o zi solicitantă, Alex și Loredana au reușit să găsească un loc în care să se odihnească încă de la prima încercare.

Un localnic le-a oferit posibilitatea de a rămâne în locuința sa, care părea însă nelocuită. În cele din urmă, cei doi și-au organizat locurile de dormit separat: Alex s-a așezat pe o canapea, în timp ce Loredana a dormit singură într-un pat.

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