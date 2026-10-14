Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu

Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și "ispita" Loredana Chivu
Loredana Chivu și Alex Gîlcă au ajuns în aceeași echipă /Foto: Captură Antena 1
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Competiția Asia Express este în plină desfășurare. Cea de-a șasea etapă a concursului a adus pe lângă noi probe solicitante și tradiționalul schimb de echipe. Astfel, după schimbările făcute, Asia Express a căpătat iz de Insula Iubirii, cu Loredana Chivu pe post de ispită, iar Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, a fost cel care a fost supus testului.

După săptămâni în care au învățat să funcționeze împreună și să își gestioneze conflictele, concurenții Asia Express au trebuit să se despartă, pentru scurt timp, de partenerii lor. Schimburile de echipă s-au făcut, iar Loredana Chivu și Alex Gîlcă au ajuns în aceeași echipă. Ei bine, această mutare nu i-a picat prea bine lui Valerie Lungu, mai ales având în vedere că nu au lipsit glumele și ironiile.

Alex Gîlcă și „ispita” Loredana Chivu

Momentul în care noua echipă formată din Alex Gîlcă și Loredana Chivu a fost anunțată a adus multe zâmbete și a dat startul la numeroase glume. Chiar Loredana și Ana-Maria Mocanu au fost cele care au început totul. Cele două sunt fane înrăite ale emisiunii Insula Iubirii și au simțit imediat potențialul schimbului de echipe.

În momentul în care Irina Fodor a anunțat că Loredana a picat în echipa cu Alex Gîlcă, glumele și ironiile au curs pe bandă rulantă. De la „se aprinde flacăra ispitei”, până la „Valerie și Alex au venit împreună, pleacă separat”, glumele au dominat ultima probă. Bineînțeles că reacția lui Valerie a alimentat și mai mult situația.

Ei bine, Loredana și Alex Gîlcă au pornit împreună în cursă, însă bărbatul a trecut în cele din urmă „testul ispitei”. Partenerul lui Valerie a demonstrat că este un bărbat fidel și că nu are ochi pentru altcineva. Iar momentul cel mai grăitor a fost atunci când aceștia au ajuns noaptea la cazare.

„Ispita” Loredana nu a avut succes /Foto: Captură Antena 1

Deși fanii emisiunii se așteptau la câteva scene picante, Alex Gîlcă a demonstrat că este un domn și o iubește pe partenera lui de viață până la cer și înapoi. Acesta a încercat să fie cât mai politicos și cât mai discret și aproape a ignorat-o complet pe Loredana Chivu.

Mai mult, noaptea, a demonstrat că este un gentleman și i-a lăsat Loredanei patul mai mare, el alegând să doarmă în altă cameră, pe o canapea nu tocmai confortabilă. Alex a sacrificat propriul confort de dragul partenerei sale, trecând astfel „testul iubirii” de la Asia Express.

Alex a trecut testul /Foto: Captură Antena 1

Valerie Lungu pare că a tras lozul câștigător și se poate mândri cu soțul său. Cunoscând bine gelozia partenerei sale, Alex s-a comportat exemplar și a avut grijă să nu dea nimic de bănuit. Se pare că acesta are ochi doar pentru Valerie și nimeni și nimic nu îl poate abate de la calea cea dreaptă.

 

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