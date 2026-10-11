Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă, după ce Alex Gîlcă a fost machiat pentru o piesă de teatru: „Ce e cu asta?!”

Valerie Lungu a trecut prin momente dificile la Asia Express, după ce a fost pusă în fața unei provocări culinare care i-a testat limitele. Concurenta a trebuit să guste preparate neobișnuite pentru ea, printre care larve și un scorpion, iar experiența s-a dovedit mult mai greu de suportat decât și-ar fi imaginat. Deși a încercat să ducă misiunea până la capăt, reacția organismului nu a fost cea așteptată.

Asia Express continuă să le ofere participanților experiențe care le testează rezistența fizică și psihică. Pe măsură ce competiția avansează, sarcinile devin tot mai solicitante, iar concurenții trebuie să se adapteze unor situații complet diferite de cele cu care sunt obișnuiți acasă. De la drumuri lungi și dificultăți în găsirea transportului până la provocări care le pun răbdarea la încercare, fiecare etapă poate deveni un adevărat test de anduranță.

Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă

În cadrul uneia dintre edițiile emisiunii, Valerie Lungu a avut parte de o experiență care i-a provocat un puternic disconfort. Proba a presupus consumarea unor alimente considerate delicatese în anumite zone din Asia, însă care pot reprezenta o adevărată provocare pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu astfel de preparate.

Influencerița a fost nevoită să mănânce larve și un scorpion, două alimente care i-au provocat o reacție puternică. Deși, la prima vedere, preparatele păreau suportabile, experiența degustării s-a schimbat rapid în momentul în care concurenta a început să le simtă gustul și textura.

Larvele prăjite i-au creat cele mai mari probleme, iar senzația resimțită în timpul probei a făcut-o să își dorească să termine cât mai repede provocarea. Textura neobișnuită și gustul intens au transformat misiunea într-un moment dificil pentru Valerie, care a fost nevoită să își adune toate forțele pentru a continua.

Situația a devenit și mai complicată atunci când concurenta nu a mai reușit să își controleze reacția și a ajuns să vomite. Momentul a evidențiat dificultatea probei și presiunea la care sunt supuși participanții în timpul competiției, mai ales atunci când trebuie să consume alimente pe care nu le-ar alege în mod obișnuit.

„Ce e cu asta? Îi curg șiroaie de pe frunte, face așa (n.r. se șterge cu mâna fără mănușă) și după vine cu degetul și îl pune pe gura ta. Groaznică! Ceva ce nu se descrie vreodată. După noi amândoi s-a mai dus și la alții. Eu cred că fata asta economisește la machiaj ca să își face unghiile. Mai bine îți cumperi o pensulă”, a spus Valerie Lungu.

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