Bucureștenii care vor alege transportul subteran pentru deplasările din minivacanța de la finalul lunii noiembrie trebuie să țină cont de modificările pregătite de Metrorex. Cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și a Zilei Naționale a României, marcată pe 1 decembrie, trenurile de metrou vor circula după un program diferit față de cel din zilele lucrătoare obișnuite.

Cele două zile libere consecutive vor aduce schimbări în programul transportului public subteran din Capitală. Astfel, călătorii care au în plan să meargă la cumpărături, să participe la evenimentele organizate în București sau să își viziteze apropiații sunt sfătuiți să își organizeze din timp deplasările și să ia în calcul orarul specific perioadei de sărbătoare.

Cum circulă metrourile pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026

Potrivit programului anunțat de Metrorex, în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Prin urmare, intervalele de circulație și frecvența trenurilor vor urma programul obișnuit pentru zilele nelucrătoare, nu pe cel aplicat de regulă de luni până vineri. Modificarea este valabilă pentru ambele zile ale minivacanței, astfel că pasagerii trebuie să se aștepte la un program adaptat perioadei.

Această măsură vine în contextul în care, în zilele libere, numărul persoanelor care utilizează metroul poate fi diferit față de cel înregistrat în timpul săptămânii. În timp ce o parte dintre bucureșteni vor pleca din oraș pentru minivacanță, alții vor rămâne în Capitală și vor participa la manifestările dedicate sărbătorilor de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Ce trebuie să știe bucureștenii înainte de minivacanța de 1 Decembrie

Anul acesta, Sfântul Andrei este sărbătorit luni, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României este marcată marți, 1 decembrie. Cele două date sunt zile libere legale, ceea ce înseamnă că mulți români vor beneficia de o minivacanță de patru zile, dacă includem și weekendul anterior.

În această perioadă, metroul rămâne una dintre principalele variante de transport pentru cei care se deplasează prin București, mai ales în contextul evenimentelor și activităților organizate cu ocazia Zilei Naționale.

Cei care vor folosi transportul subteran sunt sfătuiți să țină cont de faptul că programul nu va fi cel al unei zile lucrătoare obișnuite. De asemenea, în cazul unor intervale cu trafic intens, numărul garniturilor ar putea fi suplimentat pentru a răspunde cererii.

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