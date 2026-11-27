În ziua de azi este din ce în ce mai greu să devii proprietarul unei locuințe. Apartamentele sunt extrem de scumpe, însă prețul lor variază în funcție de locație. Dar există, într-un cartier din București, un apartament cu două camere mult mai ieftin decât prețul pieței.

Un anunț de pe Storia prezintă un apartament cu două camere, situat în cartierul Ferentari din Capitală, la prețul de 35.000 de euro. Locuința este gata să își primească noii proprietari, iar suprafața utilă este de 33 de metri pătrați. Prețul este sub media pieței imobiliare din prezent și foarte puține apartamente se vând la această sumă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cel mai ieftin apartament cu două camere din București

Apartamentul prezentat de agenția imobiliară pe platforma Storia are două camere, dar care nu sunt amenajate. Locuința necesită mobilare. Se află în Ferentari, Sectorul 5 al Capitalei. În apropiere există parcuri, magazine alimentare și supermarketuri, restaurante, clinici și farmacii, dar și școli și instituții de învățământ.

De asemenea, în anunț vânzătorul spune că suprafața utilă este de 33 de metri pătrați, este situat la etajul 4 din 4, într-un bloc construit în anul 1975. Bucătăria dispune de o chiuvetă, un dulap suspendat, o hotă și centrală. Prețul pentru acest apartament este mult mai mic decât cele care se vând în prezent, fiind de 35.000 de euro.

Cât costă apartamentele în Capitală

De exemplu, un apartament cu trei camere din Sectorul 4 al Capitalei costă 93.900 de euro. Suprafața utilă este de 65 de metri pătrați și se află la etajul al doilea dintr-un bloc de cinci etaje.

Proprietatea dispune de un balcon, grădină, lift și bucătărie separată. De asemenea, în apropiere se găsește o stație de autobuz, magazine, școli și alte puncte de interes.

Pe de altă parte, un apartament cu trei camere într-un ansamblu rezidențial costă nici mai mult, nici mai puțin de 189.365 de euro. De precizat este că locuința nu este încă gata de mutare, blocul fiind încă în construcție.

În anunț, dezvoltătorul spune că dispune de lift, balcon, bucătărie separată și aer condiționat. Suprafața utilă este de 81 de metri pătrați și se află la etajul al doilea.

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