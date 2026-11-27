România se pregătește pentru un episod de iarnă autentică, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 27 noiembrie, o informare meteorologică de vreme severă, însoțită de trei avertizări de cod galben. Meteorologii anunță ninsori, intensificări ale vântului, viscol și depuneri importante de zăpadă în mai multe regiuni ale țării. Nici Capitala nu va scăpa de fenomenele meteo, iar temperaturile vor scădea considerabil în următoarele zile, ajungând până la -10 grade Celsius.

Potrivit prognozei ANM, perioada cu vreme deosebit de rece și precipitații este valabilă de vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00. În acest interval, condițiile meteorologice vor deveni tot mai dificile, în special în zonele unde ninsorile vor fi însoțite de rafale puternice de vânt.

Primele manifestări ale episodului de iarnă sunt așteptate în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, unde ninsorile vor fi predominante pe parcursul zilei de vineri. Ulterior, precipitațiile se vor extinde către cea mai mare parte a Moldovei, iar stratul de zăpadă va ajunge la 4-8 centimetri.

Situația se va schimba în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, când vântul va începe să sufle cu putere în sud-estul țării. Intensificările se vor extinde apoi către regiunile sudice și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi temporar viscolită, iar deplasările ar putea deveni dificile. La munte, precipitațiile vor continua sub formă de ninsoare, în special în Carpații Meridionali, unde se va depune un nou strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Cod galben de vânt puternic și viscol în mai multe județe din România

Prima avertizare de cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 02:00, și va rămâne activă până la ora 15:00. Meteorologii atrag atenția asupra intensificărilor vântului, care vor afecta Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și sudul Moldovei.

Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar în anumite zone vor favoriza apariția viscolului. În județele Vrancea, Galați și Brăila sunt prognozate ninsori slabe, dar viscolite, care vor reduce considerabil vizibilitatea în trafic, aceasta putând coborî sub 100 de metri.

Avertizarea vizează și județele Tulcea, Constanța, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, precum și municipiul București. În aceste regiuni, vântul puternic va reprezenta principalul fenomen meteorologic periculos în prima parte a zilei de sâmbătă.

Bucureștiul intră sub cod galben de viscol. Ninsorile se extind în sudul țării

Vremea se va înrăutăți și mai mult începând de sâmbătă după-amiază. De la ora 15:00 și până duminică dimineață, la ora 10:00, vor fi valabile alte două avertizări cod galben, care vizează fenomene diferite în sudul și sud-vestul României.

Una dintre atenționări se referă la sudul Munteniei, inclusiv municipiul București. În Capitală și în județele Teleorman, Giurgiu și Călărași, dar și local în Ialomița și Constanța, vântul va avea rafale de 50-70 km/h, asociate temporar cu ninsoare.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-15 litri pe metru pătrat, iar în anumite zone din sudul Munteniei pot atinge izolat 20 de litri pe metru pătrat. Combinația dintre ninsoare și vânt va favoriza viscolul, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Cea de-a doua avertizare vizează județele Mehedinți, Dolj și Olt, unde sunt prognozate ninsori mai consistente. Aici, stratul de zăpadă va avea în general între 15 și 20 de centimetri, însă în unele zone ar putea depăși chiar și 25 de centimetri.

Rânca, acoperită de un strat de zăpadă de 20 de centimetri

În zonele montane, peisajul s-a transformat deja într-unul de iarnă. La Rânca, zăpada a acoperit stațiunea, iar stratul depus a ajuns la aproximativ 20 de centimetri. Deși condițiile sunt favorabile pentru activitățile specifice sezonului rece, vremea rămâne dificilă.

Vântul suflă cu putere la altitudini mari și spulberă zăpada, ceea ce poate afecta vizibilitatea și condițiile de deplasare. Cu toate acestea, stațiunea a început să atragă turiști dornici să profite de primele ninsori consistente ale sezonului.

Deschiderea pârtiilor este așteptată cu interes, mai ales că au fost puse în funcțiune și instalațiile de producere a zăpezii artificiale. Apropierea minivacanței de 1 Decembrie ar putea aduce și mai mulți vizitatori în stațiunile montane, dacă vremea va permite desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

Nici stațiunea Straja nu a fost ocolită de ninsoare. Acolo, stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 10 centimetri, semn că sezonul de iarnă începe să se instaleze și în alte zone montane ale țării.

ANM a emis avertizări de viscol și ninsori. Zonele afectate de precipitații

Alertă de viscol, vânt puternic și ninsori emisă de ANM. Zonele din România în care iarna își intră în drepturi