Florin Salam ar fi făcut dezvăluiri importante în fața anchetatorilor, în dosarul în care sunt vizați frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de alte persoane din clanul lor. Manelistul ar fi povestit că, timp de mai mulți ani, a fost supus unor presiuni care îl obligau să participe la evenimente fără să primească bani sau pentru onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Artistul ar fi descris perioada respectivă drept una extrem de dificilă.

Informațiile ar apărea într-o conversație înregistrată de anchetatori în cadrul supravegherii tehnice din dosar, conform Antena 3 CNN. Florin Salam le-ar fi explicat oamenilor legii că, în trecut, îi era teamă să refuze anumite solicitări, motiv pentru care ajungea să își schimbe programul și să renunțe inclusiv la evenimente pentru care avea deja contracte.

Ce ar fi povestit Florin Salam anchetatorilor

Mai mulți maneliști sunt vizați în acest proces. Una dintre tehnicile fraților Cămătaru ar fi fost că artiștii erau chemați să cânte fără să fie remunerați, iar în situațiile în care primeau bani, aceștia i-ar fi fost luați, inclusiv sumele obținute din dedicații. De teama unor eventuale consecințe, Florin Salam ar fi acceptat să meargă la petreceri chiar dacă acest lucru îi afecta înțelegerile cu alți organizatori.

Potrivit fragmentelor din referatul procurorilor, Florin Salam ar fi recunoscut că nu a apelat la poliție deoarece nu și-a dorit să le facă probleme celor implicați. „Am zis ca să nu fac în viață rău la oameni”, ar fi fost explicația oferită de acesta.

Acesta ar fi vorbit și despre insistențele celor care îi solicitau prezența la diferite evenimente, chiar dacă avea deja alte angajamente. Uneori, i s-ar fi cerut să vină măcar pentru o scurtă perioadă, prin formulări precum: „Bine domne, hai măcar o juma de oră”.

Deși situația s-ar fi îmbunătățit în comparație cu anii trecuți, Florin Salam nu ar considera că a scăpat definitiv de aceste presiuni. „Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani”, ar fi declarat manelistul.

Acesta ar fi explicat că, în prezent, problemele nu mai au aceeași amploare, însă nu au dispărut complet.

„Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis. Da, dar acuma nu pot să mă mai plâng că e Dumnezeu sus. Nu pot, față de cum era a mai rămas un 12, 15 % din 100 % necazuri.”, ar fi spus manelistul.

Într-un alt pasaj al discuției, manelistul ar fi rezumat perioada prin care a trecut printr-o mărturisire tulburătoare: „Am trăit o viață de groază”.

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