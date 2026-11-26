Noi informații ies la iveală din ancheta care îi vizează pe frații Nuțu și Sile Cămătaru. Potrivit datelor din dosarul instrumentat de procurorii DIICOT, Florin Salam s-ar fi aflat, timp de mai multe luni, sub presiunea membrilor grupării, care l-ar fi determinat să participe la evenimente fără să primească onorariul solicitat în mod obișnuit. În unele situații, artistul ar fi fost plătit cu sume considerabil mai mici decât cele pe care le percepea în mod normal pentru prestațiile sale.

Informațiile apar în stenogramele aflate la dosar, obținute de Mediafax.ro, care descriu modul în care ar fi fost organizate intervențiile asupra cântărețului și felul în care membrii grupării ar fi exercitat presiuni pentru a obține participarea acestuia la diferite petreceri și evenimente private.

Conform anchetatorilor, Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, ar fi menținut o relație de control asupra lui Florin Salam începând din septembrie 2025 și până la 30 august 2026. Procurorii susțin că această situație ar fi fost posibilă prin exploatarea unei colaborări mai vechi dintre cei doi, dar și prin invocarea sprijinului financiar și a protecției oferite anterior artistului. La acestea s-ar fi adăugat reputația infracțională a lui Balint, despre care anchetatorii afirmă că ar fi fost folosită pentru a-i impune cântărețului anumite obligații.

Opt evenimente la care ar fi fost trimis să cânte Salam

Documentele anchetei indică faptul că, în intervalul aprilie-august 2026, Florin Salam ar fi participat la opt evenimente organizate în București și în județul Constanța, în urma unor solicitări venite din partea grupării.

Primul eveniment menționat în această perioadă ar fi avut loc pe 12 aprilie, în Capitală. Procurorii susțin că participarea artistului nu ar fi fost rezultatul unei negocieri obișnuite privind tariful și condițiile prestației, ci al unor presiuni exercitate prin intermediul altor persoane.

În stenograme este consemnată inclusiv o amenințare atribuită lui Nuțu Cămătaru, transmisă în legătură cu manelistul: „O să-l bag în portbagaj și (…) n-o să-l mai las să cânte”. Anchetatorii consideră că astfel de mesaje ar fi făcut parte din mecanismul prin care artistul era determinat să accepte solicitările primite.

Nici fratele său, Vasile Balint, cunoscut sub numele de Sile Cămătaru, nu ar fi lipsit din acest mecanism. Potrivit procurorilor, acesta ar fi impus participarea lui Florin Salam la cel puțin trei evenimente organizate în București și în județul Prahova, în perioada martie-septembrie 2026. În aceste situații, cântărețul ar fi prestat fără să fie remunerat.

Unul dintre episoadele descrise în dosar s-ar fi petrecut pe 2 martie, când Florin Salam ar fi fost chemat să cânte într-un studio de videochat din București. Din informațiile prezentate de anchetatori, Sile Cămătaru ar fi obținut inclusiv o parte din banii încasați de artist din dedicații.

„Eu le-am băgat câte patru-cinci mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”, spunea Nuțu.

Un alt eveniment ar fi avut loc pe 6 martie, într-un club din localitatea Bucov, județul Prahova. Și în acest caz, procurorii susțin că prestația cântărețului ar fi fost obținută în condiții impuse de membrii grupării, fără plata unui onorariu corespunzător.

Ce apare în interceptările din dosar

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2025 – 30 august 2026, Florin Salam ar fi fost supus în repetate rânduri unor presiuni psihice și amenințări. Acestea ar fi fost transmise atât direct, cât și prin intermediul altor persoane, iar stenogramele incluse în dosar ar surprinde limbajul folosit și modul în care artistul ar fi fost constrâns să accepte anumite solicitări. Una dintre amenințările reproduse în referatul anchetei face referire chiar la posibilitatea răpirii manelistului: „Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte.”

Alte conversații interceptate ar indica faptul că interpretului i-ar fi fost impus să participe la anumite evenimente, indiferent de dorința sa. Într-unul dintre mesaje, presiunile sunt exprimate fără echivoc: „Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți… așa, că vreau eu!”. Într-o altă discuție apare și o solicitare legată de plata unor cheltuieli de avocat, în care este folosit un limbaj extrem de vulgar: „Să-mi dea banii de avocat, că mă p… pe pe rasa lui. Să, tot îmi trimite de-alea, să-l iert, să alea, să alea, să-mi dea banii să plătesc avocatul!”.

Un alt episod menționat în documentele anchetei are legătură cu o geantă Hermès pe care soția lui Nuțu Cămătaru și-ar fi dorit-o pentru soția lui Florin Salam. Accesoriul ar fi avut o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro. Într-o conversație interceptată, femeia îi reproșează lui Nuțu Cămătaru că nu ar fi insistat suficient pentru a obține geanta și îi sugerează că ar fi putut negocia plata acesteia la o lună după livrare: „…nu te-a jecmănit nimeni, nu te-a tâlhărit nimeni că puteam să-i zic «Adu geanta și-ți dau banii într-o lună!»”.

Florin Salam a mărturisit după descinderile DIICOT: „Nu sunt victimă, nu ştiu nimic. Am venit să văd ce se întâmplă”, a mărturisit Florin Salam.

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