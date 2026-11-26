Anchetatorii DIICOT susțin că gruparea coordonată de frații Cămătaru ar fi încercat să controleze activitatea unor interpreți cunoscuți din muzica de petrecere, impunându-le unde să cânte, în ce condiții și pentru ce sume. Potrivit datelor din dosar, mai mulți artiști ar fi fost amenințați sau presați să renunțe la anumite spectacole și să accepte onorarii reduse ori chiar prestații gratuite.

În centrul investigației se află acuzații privind influențarea programului artistic al unor cântăreți de renume, în special în sezonul estival din 2026. Potrivit Mediafax, procurorii susțin că membrii grupării ar fi urmărit să elimine concurența pentru cluburile pe care le controlau și să obțină influență asupra pieței concertelor de manele de pe litoral.

Presiuni asupra artiștilor și managerilor

Potrivit documentelor din anchetă, membrii grupării ar fi intervenit inclusiv pe lângă managerii unor artiști pentru a-i convinge să nu semneze contracte cu organizatorii festivalului NIBIRU.

În una dintre conversațiile interceptate de procurori apare mesajul:

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”

Datele din dosar indică faptul că printre artiștii vizați de aceste presiuni s-ar fi numărat Luis Gabriel, Tzancă Uraganu, Alex Botea, Florin Salam și Costel Biju.

Anchetatorii consemnează și amenințări directe la adresa unor interpreți pentru a-i împiedica să urce pe scenă.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?”

Într-o altă situație, unui artist i s-ar fi transmis:

„Aicea vezi să vii gratis”, condiționându-se astfel participarea sa la respectivul eveniment.

Amenințări și condiții impuse interpreților

În cazul lui Tzancă Uraganu, procurorii susțin că ar fi fost exercitate presiuni pentru anularea unui concert pentru care fuseseră deja comercializate bilete.

Potrivit unei discuții interceptate, amenințările ar fi fost formulate astfel:

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (…) îți sparg urechile-n două de te las surd”.

În aceeași direcție, anchetatorii au consemnat și afirmația:

„Bă, fii atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg.”

Ulterior, susțin procurorii, artistului i-ar fi fost impusă condiția de a susține gratuit spectacole în localurile controlate de grupare.

Într-o conversație din 10 august 2026, unul dintre membrii grupării afirma despre interpret:

„L-am mai ars eu de jumate, înțelegi? Că l-am ars de jumate atuncea…”

Presiunile ar fi continuat și asupra managerilor unor cântăreți.

„Bă, nu la Costinești, nu la mine, îmi bag p***-n Nibiru”, afirma unul dintre membrii grupării.

Același interlocutor continuă:

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră.”

Într-o altă discuție interceptată, acesta revenea asupra subiectului:

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru.” „(…) Nu Nibiru, niciun Nibiru, nu există.” „Tu vrei să mănânci, cum ar veni, și de la Princess și să mănânci și de la NIBIRU și să nu vii la Costinești la noi?”

Acuzații privind controlul pieței și exploatarea financiară

Investigatorii susțin că planurile grupării nu s-ar fi limitat la sezonul estival din 2026, existând discuții privind controlul activității unor artiști și în anul următor.

Într-o conversație analizată de procurori, membrii grupării vorbeau despre influențarea programului unui interpret care cânta în mai multe locații de pe litoral.

Ancheta scoate în evidență și presupuse constrângeri financiare exercitate asupra unor cântăreți. În cazul unui alt interpret cunoscut la nivel național, procurorii susțin că acesta ar fi fost obligat să cânte în condițiile stabilite de liderul grupării.

„Spune-i că, dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l… n-o să-l mai las să cânte”, ar fi fost una dintre amenințările interceptate.

Un alt fragment consemnat în dosar este:

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți… așa, că vreau eu!”

Potrivit anchetatorilor, artistul ar fi participat la aproximativ opt evenimente organizate în București și pe litoral fără să fie plătit sau în schimbul unor sume mult mai mici decât cele practicate în mod normal.

Într-o discuție privind plata artiștilor apare și afirmația:

„Eu așa, să nu zică că cântă de frică.”

Procurorii susțin, de asemenea, că un membru al grupării s-ar fi infiltrat în formația unui interpret sub pretextul asigurării protecției. Acesta ar fi furnizat informații despre programul concertelor și despre încasările artistului, în timp ce alți membri ai grupării s-ar fi ocupat de organizarea evenimentelor și de gestionarea sumelor provenite din vânzarea biletelor.

Rețineri și acuzații formulate de DIICOT

Frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost reținuți pentru 24 de ore, alături de alte șapte persoane, în urma unei operațiuni desfășurate de procurorii DIICOT și polițiști. Ulterior, procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a celor nouă inculpați.

În cadrul anchetei au fost efectuate 45 de percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Oamenii legii au ridicat sume de bani în lei și valută, echivalentul a aproximativ 420.000 de euro, precum și trei arme neletale. Totodată, a fost instituit sechestru asupra a trei autoturisme de lux.

Potrivit DIICOT, grupările coordonate de frații Cămătaru ar fi urmărit, începând din 2025, să controleze piața muzicii lăutărești, să obțină venituri din activitatea artiștilor și să limiteze colaborarea acestora cu organizatorii considerați concurenți.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

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