Manelistul Haidin, cunoscut mai ales pentru colaborările cu Tzancă Urganul și Costel Bijou, a primit o lovitură grea din partea magistraților, fiind condamnat după ce a fost prins conducând prin Capitală cu o alcoolemie uriașă! Deși pedeapsa este cu suspendare, judecătorii au vrut să-i de și o lecție dură, așa că i-au impus să presteze muncă în folosul comunității fie într-un cimitir, fie la IML!

Povestea care i-a adus condamnarea lui Haidin s-a petrecut pe 14 noiembrie, 2024, atunci când manelistul a fost oprit de un echipaj al Poliției pentru un control de rutină.

În timpul legitimării, agenții ar fi simțit un miros greu de alcool, iar rezultatul testării le-a confirmat suspiciunile.

L-au dus la Institutul de Medicină Legală pentru prelavarea probelor, unde i s-a depistat o alcoolemie uriașă în sânge, de 2,19 la mie!

Ulterior, manelistul le-a povestit polițiștilor circumstanțele și cât de mult băuse înainte să se urce la volan, iar aceștia au rămas uluiți când au auzit că a dat pe gât, într-o benzinărie: echivalentul unei sticle de vodcă!

„În intervalul orar 02:00-05:00, aflându-se într-o benzinărie (…) a consumat aproximativ 700 ml votcă şi a mâncat o omletă şi un sandviş, iar la momentul depistării în trafic conducea autoturismul deşi consumase alcool întrucât părinţii săi l-au sunat şi i-au comunicat că trebuie să se întoarcă de urgenţă la domiciliu, bunicii sale fiindu-i foarte rău”, se arată în documentele judiciare.

De asemenea, medicii de la IML au consemnat că acesta prezenta „ţinută dezordonată, comportament agitat, expansiv, tulburări emoţional-instinctuale, imprecizie în mişcări, halenă alcoolică, nistagmus”.

Magistrații i-au făcut agenda: cimitir sau IML

Povestea cu bunica nu i-a impresionat însă pe judecători, așa că l-au condamnat pe artist la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, sub un termen de supraveghere de doi ani.

De asemenea, i s-a interzis să mai conducă timp de un an. Însă partea cea mai grea abia acum vine! Printre concerte, Haidin va trebui să-și facă timp și să execute 90 de zile de muncă în folosul comunității. Iar opțiunile magistraților au fost tot ca o lecție dură pentru el: munca va fi fie la cimitir, fie la IML!

„În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, impune în sarcina inculpatului obligaţia ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Institutului de Medicină Legală «Mina Minovici» sau în cadrul Primăriei Municipiului București – Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.”

Consilierul de probațiune va alege dintre cele două opțiuni unde manelistul va lucra.

Contactat de CANCAN.RO, artistul a declarat că a formulat apel la decizia magistraților, însă se va conforma sentinței finale: ”Asta e, dacă am greșit, plătesc!”, a transmis acesta.

CITEȘTE ȘI: Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică