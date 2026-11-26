Competiția „Fugiți de acasă”, sezonul 3, devine din ce în ce mai tensionată, iar probele dificile nu sunt singurele care le dau bătăi de cap concurenților. Dincolo de provocările pe care trebuie să le depășească în fiecare etapă, relațiile dintre participanți încep să fie puse serios la încercare. Unul dintre subiectele care au stârnit discuții în mediul online este conflictul dintre Alișorii și Iorga, iar internauții au început să analizeze fiecare gest și fiecare reacție.

Totul a pornit de la un moment controversat, care a alimentat numeroase interpretări. A fost sau nu Alișorii împinsă? A fost un gest intenționat sau o întâmplare petrecută în tensiunea unei competiții în care fiecare minut contează? Părerile, în online, sunt împărțite.

Unii urmăresc gesturile concurenților și încearcă să înțeleagă dacă este vorba despre reacții spontane, în timp ce alții se întreabă cât de mult contează strategia într-un format în care competiția pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și răbdarea și capacitatea de a lucra în echipă.

Florin Prunea: „A fost o căzătură serioasă”

Florin Prunea, unul dintre concurenții sezonului, intră și el în această poveste. Fostul internațional face echipă cu Alessandro Caparco, iar experiența sa din sport îl pune într-o poziție interesantă atunci când vine vorba despre presiune, rivalitate și dorința de a câștiga. Într-o competiție în care nervii pot ceda, iar diferența dintre o decizie bună și una greșită poate schimba parcursul unei echipe, Prunea și partenerul său trebuie să găsească echilibrul dintre strategie și reacțiile de moment.

“Recunosc, pe moment, atunci, nu am văzut nimic. Dar, revăzand imaginile, eu nu cred că a fost ceva intenționat. Însă cert e că a fost o căzătură serioasă, dar tind să cred că nu a fost cu intenție. Sau, cel puțin așa văd eu situația”, a declarat in exclusivitate pentru CANCAN.RO, Florin Prunea.

Miza crește, iar concurenții încep să-și piardă răbdarea

Iar dacă discuțiile din online sunt deja aprinse, ceea ce se întâmplă în următoarea etapă a competiției arată că tensiunile nu dispar. În episodul 3, disponibil in aceasta vineri, exclusiv pe VOYO, concurenții trebuie să pornească în căutarea mocănițelor și să treacă prin probe care le testează atât atenția, cât și răbdarea. Cărbunii și puzzle-urile sunt doar o parte a provocărilor, pentru că orientarea și găsirea unui mijloc de transport devin adevărate obstacole.

XSlayder și Iza încearcă să se adapteze formulei de echipă, în timp ce Prunea și Caparco trec de la umor la momente de frustrare. Bie și Alin încearcă să recupereze teren, iar Zaya și Iasmina ajung într-un loc în care nu ar fi trebuit să fie. Fiecare decizie contează, iar timpul devine un adversar în sine. În paralel, conflictul din jurul cabanei continuă să afecteze relațiile dintre Bie, Iorga și Elicopter. Rămâne întrebarea dacă lucrurile se pot liniști cu adevărat atunci când fiecare concurent are propriul obiectiv și propriile nemulțumiri.

„Fugiți de acasă” Sezonul 3 continuă exclusiv pe VOYO. Primele două episoade sunt deja disponibile pe platformă, iar cel de-al treilea va putea fi urmărit vineri, 27 noiembrie. Noi probe, situații neprevăzute și relații tot mai complicate îi așteaptă pe concurenți, într-o competiție în care nu este suficient să găsești drumul spre următoarea destinație: trebuie să știi și cu cine poți merge mai departe.

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