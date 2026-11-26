Mara Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a primit cea mai recentă factură la gaze naturale. Prezentatoarea TV a comparat suma pe care o are de achitat cu cea plătită în aceeași perioadă a anului trecut, iar diferența este semnificativă.

Jurnalista și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare, unde le-a dezvăluit urmăritorilor că are de achitat 701 lei pentru consumul de gaze naturale din luna octombrie.

Mara Bănică a consultat istoricul facturilor prin intermediul aplicației furnizorului și a constatat că, în aceeași perioadă a anului trecut, factura fusese de 432 de lei. Diferența este de 269 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 62% a valorii facturii.

Prezentatoarea TV este îngrijorată de sumele pe care va trebui să le achite în lunile următoare, când temperaturile vor scădea, iar necesarul de încălzire va fi mai mare.

„Mi-au venit gazele 701 lei. Și pentru că aplicația mă lasă să compar cu anul trecut pe vremea asta, am comparat. E de necomparat: 432 cu 701, aproape dublu. Și nici n a fost frig în perioada asta, adică… ce vom face la minus 10 grade afară? Cât vor veni? Incredibil”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Ce explicație a oferit Mara Bănică despre modul în care este calculată factura la gaze

După ce a făcut publică valoarea facturii, Mara Bănică a primit mai multe reacții din partea urmăritorilor săi. În secțiunea de comentarii de pe Facebook, prezentatoarea TV și-a exprimat nemulțumirea și față de modul în care este facturat consumul de gaze naturale.

Jurnalista a atras atenția asupra faptului că suma de plată nu este stabilită exclusiv în funcție de volumul de gaze consumat, ci și de caracteristicile acestora. Mara Bănică s-a arătat nemulțumită de acest sistem de calcul, pe care îl consideră neclar.

„Gazele se plătesc calitativ, nu cantitativ. E o găselniță imbecilă: ai gaz de calitate, plătești mai mult. În sfârșit, o enigmă totală factura: nu plătim la metru cub”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

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