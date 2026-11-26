Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au demonstrat la Insula Iubirii că se bucure de o situație financiară foarte bună. Cei doi dețin propria locuință în Italia și au pus bazele unor afaceri în Roma. Totuși, drumul până aici nu a fost deloc ușor, iar concurenții au trecut prin momente în care au ajuns să nu mai aibă nici măcar un acoperiș deasupra capului.

În prezent, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco afișează un stil de viață lipsit de griji financiare, însă puțini ar putea bănui cât de dificile au fost începuturile lor. În urmă cu mai mulți ani, înainte să reușească să își pună afacerile pe picioare și să își cumpere un apartament în Italia, cei doi s-au confruntat cu probleme serioase din cauza banilor.

Situația a devenit atât de complicată încât nu au mai putut achita chiria și au fost nevoiți să părăsească locuința în care stăteau.

Prințul Marco și Bianca au rămas pe străzi

Prințul Marco și Bianca au o relație de peste un deceniu și au avut parte de numeroase obstacole în acești ani. Concurentul de la Insula Iubirii a povestit că au ajuns efectiv pe străzi, fără să aibă o variantă imediată de cazare, după ce nu au mai avut bani să plătească chiria. Nici familiile nu le-au putut oferi sprijin în acele momente, întrucât relațiile cu părinții nu erau tocmai bune.

Cu toate acestea, tânăra i-a rămas alături, iar împreună au încercat să găsească o soluție pentru a-și reconstrui viața.

În cele din urmă, au reușit să închirieze o altă locuință și au luat-o de la capăt, deși situația lor financiară era extrem de dificilă. Ulterior, eforturile lor au dat roade, iar cei doi au ajuns să dezvolte afaceri în Roma și să își cumpere propriul apartament în Italia, pe care l-au decorat cu obiecte de lux.

„Viața ne-a pus în niște situații foarte grele în care ea întotdeauna a stat lângă mine. N-am mai avut bani să plătim chiria, am ajuns împreună să ne dea afară din casă să stăm pe stradă, cum s-ar spune. Nu puteam să mergem nici la tatăl meu, nici la părinții ei pentru că nu eram bine văzut. Cu toate astea, cu greu, am reușit să găsim metoda să ne mutăm împreună într-o altă chirie, să plecăm de la sub zero.”, a povestit Marco la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: „Obsesia” care-i face pe Marco și Bianca de nedespărțit! O fostă ispită de la Insula Iubirii rezolvă misterul relației dintre cei doi concurenți

Nevasta Prințului Marco are doar 9 clase. Motivul real pentru care Bianca Ghiurcă a fost exmatriculată în Bacău