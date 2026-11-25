Nuțu și Sile Cămătaru au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au petrecut mai multe ore la audierile de la DIICOT. Problemele nu se opresc aici! Cei doi frați au intrat și în vizorul ANAF, după ce autoritățile au identificat mai multe proprietăți și mașini de lux, a căror valoare totală depășește 18 milioane de lei.

Acum, autoritățile verifică dacă proprietățile și mașinile de lux au fost achiziționate din veniturile obținute de la lăutari, tocmai de aceea polițiștii au decis reținerea celor doi pentru 24 de ore. Joi, 26 noiembrie, Nuțu și Sile vor ajunge în fața instanței, unde vor afla dacă vor fi sau nu arestați preventiv pentru 30 de zile.

În urma celor 45 de percheziții care au avut loc în cursul zilei de miercuri, 25 noiembrie, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală desfășoară investigații antifraudă, la solicitarea și sub coordonarea DIICOT. Membrii clanului Cămătaru sunt acuzați că ar fi cerut taxă de protecție unor maneliști cunoscuți din România, precum Tzancă Uraganu, Florin Salam, Lele și Luis Gabriel.

Sile și Nuțu Cămătaru, reținuți pentru 24 de ore

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au anunțat că, până în acest moment, au identificat imobile și mașini de lux în valoare de 18 milioane de lei. Totodată, sursele de venit prin care au fost achiziționate bunurile sunt incerte, așadar autoritățile au început verificări pentru clarificarea acestei situații, sub coordonarea procurorului de caz, potrivit Gândul.

După mai multe ore de audieri, polițiștii au decis reținerea lor pentru 24 de ore. Astfel, joi, 26 noiembrie, autoritățile vor stabili dacă frații Cămătaru vor fi arestați pentru 30 de zile sau nu.

„În urma investigațiilor desfășurate, au fost identificate până în prezent achiziții de bunuri mobile și imobile, constând în proprietăți rezidențiale și automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă”, transmite ANAF.

Activitatea maneliștilor, controlată de frații Cămătaru

Potrivit anchetei, activitatea infracțională s-a desfășurat din aprilie 2025 până în noiembrie 2026. În urma cercetărilor DIICOT, frații Nuțu și Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuțu) și Petcu Cezar (ginerele lui Sile Cămătaru) au fost duși la audieri.

Aceștia ar fi șantajat, intimidat și controlat activitatea muzicală a lăutarilor. Mai mult decât atât, le-ar fi cerut lui Florin Salam, Tzancă Uraganu, Lele și Luis Gabriel o taxă de protecție. De asemenea, ar fi fost obligați să cânte gratuit la cluburile pe care le dețin, dar și să refuze participarea la evenimente și un festival care a avut loc în vara acestui an.

Cu toate acestea, membrii clanului au negat acuzațiile. Nici victimele nu au comentat prea mult pe marginea subiectului. Tzancă Uraganu a transmis în mediul online că va reveni cu explicații, însă a mai susținut că el și Nuțu Cămătaru au o relație bazată pe respect și prietenie.

Aceeași replică a avut-o și Lele. Florin Salam a declarat, după ce a ieșit de la audieri, că nu știe ce se întâmplă. Luis Gabriel a afirmat în fața jurnaliștilor că: „Nu s-a întâmplat nimic”.

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