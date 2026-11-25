O echipă de fotbal din Istanbul, aflată în drum spre Georgia, a trecut prin momente de groază. Avionul în care se aflau fotbaliștii a fost lovit de un fulger, în apropierea aeroportului din Batumi. Oficialii clubului au transmis un mesaj în urma incidentului terifiant.

Jucătorii de la Beșiktaș au avut parte de o experiență neplăcută, dar care în final s-a încheiat doar cu o sperietură. Miercuri, 25 noiembrie, fotbaliștii au plecat cu avionul spre Georgia, acolo unde urmează să îi întâlnească pe cei de la Hapoel Beer-Sheva în Europa League. Numai că vremea nefavorabilă i-a pus în dificultate. În apropierea aeroportului din Batumi, un fulger a lovit aeronava, iar aterizarea a fost îngreunată. Echipajul de zbor a anunțat că vor ateriza pe aeroportul Rize-Artvin, din nord-estul Turciei.

Avionul echipei a fost lovit de fulger

În urma incidentului care a avut loc din cauza condițiilor meteo nefavorabile, echipajul aeronavei a renunțat aterizarea pe Batumi. Aceștia s-au întors în Turcia și au aterizat în siguranță pe aeroportul Rize-Artvin.

Fotbaliștii de la Beșiktaș s-au ales cu o sperietură teribilă. Oficialii clubului au transmis că a fost unul dintre cele mai dificile zboruri, însă în final au plecat spre Georgia cu autocarul.

„A fost cel mai tensionat zbor din viața noastră”, au declarat reprezentanții clubului sportiv.

Vremea a afectat meciul din Europa League

Vremea nefavorabilă a dat peste cap programul, astfel că antrenorul Vincenzo Italiano nu a mai participat la conferința de presă organizată. De asemenea, arbitrii din Danemarca au avut de suferit. Nici zborul lor nu a fost lin către Batumi și asta pentru că avionul oficialilor a fost nevoit să aterizeze la Trabzon, în Turcia, în loc să ajungă la destinația stabilită inițial.

Echipa israeliană Hapoel Beer-Sheva a trebuit să schimbe terenul pe care urma să se desfășoare antrenamentul oficial. Mai mult decât atât, partida dintre Beşiktaş și Hapoel Beer-Sheva este programată să se dispute la Batumi, pe un stadion neutru. Meciul nu se joacă la Istanbul din motive de securitate, pe fondul tensiunilor politice generate de războiul din Israel.

VEZI ȘI: Ce pensie avea Dudu Georgescu, de fapt. Legendarul atacant se pensionase la 47 de ani

Divorț neașteptat în showbiz! Fotbalistul s-a despărțit de soție, la 2 luni după ce a devenit din nou tată