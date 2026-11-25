Dudu Georgescu, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc și dublu câștigător al Ghetei de Aur, și-a desfășurat cariera sportivă în paralel cu activitatea din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Fostul fotbalist a lucrat aproape 24 de ani în structurile instituției, inclusiv în cadrul fostei Securități, iar după trecerea în rezervă a beneficiat de pensie militară de stat.

Fostul atacant al lui Dinamo București a murit la vârsta de 76 de ani, la Toronto, în Canada. Potrivit informațiilor confirmate de Casa de Pensii Sectorială a MAI pentru GOLAZO.ro, Dudu Georgescu era beneficiar al unei pensii militare de stat. Cu toate acestea, valoarea indemnizației lunare nu a fost făcută publică.

A intrat în Ministerul de Interne odată cu transferul la Dinamo

Legătura lui Dudu Georgescu cu Ministerul de Interne a început în 1973, în anul în care a ajuns la Dinamo București. La 1 iulie 1973, acesta a fost încadrat în cadrul Clubului Sportiv Dinamo, primind gradul de sergent-major. Ulterior, în același an, a fost transferat la Inspectoratul Municipiului București.

În perioada regimului comunist, sportivii nu aveau statutul de profesioniști din prezent și erau angajați oficial în instituțiile care patronau cluburile la care activau. Astfel, fotbaliștii erau încadrați în ministere, întreprinderi sau alte structuri de stat, pe lângă activitatea competițională.

La 20 februarie 1974, Dudu Georgescu a trecut în corpul ofițerilor, iar de-a lungul anilor a activat în mai multe structuri din cadrul Ministerului de Interne, inclusiv în fosta Securitate.

Într-un interviu acordat publicației Libertatea în 2007, Cornel Dinu declara că el și Dudu Georgescu au fost încadrați la Securitate în anul 1979, după numirea lui Tudor Postelnicu la conducerea instituției. Potrivit fostului internațional, schimbarea le-a adus și o creștere salarială, însă activitatea lor era limitată la ridicarea salariului.

A ieșit la pensie cu gradul de colonel

După plecarea de la Dinamo, Dudu Georgescu a rămas în structurile Ministerului de Interne. În perioada în care a evoluat pentru Gloria Buzău, între 1984 și 1986, acesta figura ca angajat al Inspectoratului Județean Buzău al Ministerului de Interne, fosta Miliție Județeană.

După retragerea din activitatea fotbalistică, fostul golgheter și-a continuat activitatea în domeniul sportului. Ultima funcție ocupată a fost în cadrul Direcției de Cultură a MAI, la Departamentul Sport, unde se ocupa de organizarea competițiilor sportive destinate angajaților ministerului.

La 30 noiembrie 1997, la vârsta de 47 de ani, Dudu Georgescu a fost trecut în rezervă cu gradul de colonel, după aproape un sfert de secol petrecut în structurile Ministerului de Interne.

Potrivit informațiilor transmise de Clubul Sportiv Dinamo, fostul atacant a beneficiat ulterior de pensie militară de stat, acordată în baza Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat. Suma încasată lunar nu a fost însă comunicată public.

Majoritatea pensiilor militare sunt sub 9.000 de lei

Conform unei analize publicate de Economica.net, pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, în aprilie 2026 existau 93.262 de beneficiari ai pensiilor militare de serviciu.

Dintre aceștia, peste 34.000 de persoane, reprezentând mai mult de 36% din total, încasau cel mult 5.000 de lei net pe lună. Cea mai numeroasă categorie era cea a pensionarilor care primeau între 5.001 și 7.000 de lei net, respectiv 35.488 de beneficiari, adică aproximativ 38% din total.

Datele mai arată că peste 85% dintre pensionarii militari aveau venituri cuprinse între 3.001 și 9.000 de lei net lunar. La polul opus se aflau 46 de persoane care beneficiau de pensii mai mari de 20.001 lei pe lună.

Ancheta din Canada întârzie repatrierea

După decesul lui Dudu Georgescu în Canada, Gavrilă Șandor, apropiatul fostului fotbalist și persoana care i-a pus la dispoziție un apartament în Toronto, a solicitat sprijin din partea Federației Române de Fotbal și a autorităților române pentru acoperirea costurilor de repatriere și înmormântare.

Acesta a susținut că nu reușește să ia legătura cu văduva fostului atacant și că nu cunoaște alte rude care să se ocupe de formalitățile necesare. Totodată, costurile unei înmormântări în Canada ar depăși pragul de 10.000 de dolari.

În prezent, circumstanțele morții lui Dudu Georgescu sunt investigate de autoritățile canadiene. Ancheta ia în calcul inclusiv ipoteza unei crime, iar Clubul Sportiv Dinamo a anunțat că așteaptă finalizarea verificărilor pentru a putea începe procedurile de repatriere a trupului fostului mare atacant.

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