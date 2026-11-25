Armina Andrei, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a clarificat zvonurile apărute în mediul online cu privire la o posibilă sarcină. Speculațiile au început după ce internauții au remarcat un detaliu la silueta sa, cu puțin timp înainte de ceremonia de nuntă din Tenerife. Aceștia au ajuns să creadă că ea și Marcel, cunoscut drept „Maluma”, se pregătesc să devină părinți pentru prima oară.

Povestea de dragoste dintre Armina și Marcel Andrei a ajuns la altar în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi au devenit soț și soție în cadrul unei ceremonii organizate în Tenerife. Înainte de nuntă, aparițiile fostei concurente de la „Insula Iubirii” au alimentat speculațiile privind o posibilă sarcină. Fanii au remarcat schimbări în aspectul abdomenului său.

Armina a lămurit zvonurile despre o posibilă sarcină

După ce a devenit oficial partenera de viață a lui „Maluma”, Armina a interacționat cu fanii din mediul online și a răspuns mai multor întrebări primite din partea acestora. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea de a deveni mamă, zvon pe care fosta concurentă de la „Insula Iubirii” l-a infirmat.

Speculațiile privind o posibilă sarcină au început încă dinaintea cununiei religioase. Internauții au remarcat o schimbare în silueta tinerei. Chiar dacă informația nu a fost confirmată, Armina și Marcel Andrei au vorbit despre dorința de a deveni părinți.

„Însărcinată nu sunt”, a fost reacția Arminei Andrei.

După evenimentul care i-a schimbat viața, fosta concurentă a susținut că a profitat de ocazie pentru a petrece timp cu cei dragi. Totodată, aceasta a anunțat că perioada sărbătorilor o va găsi în Bucovina, unde va merge împreună cu partenerul său.

„Maluma” și Armina s-au căsătorit în Tenerife

După aproape doi ani de la semnarea actelor la starea civilă, Marcel și Armina și-au oficializat relația și prin ceremonia religioasă. Evenimentul a avut loc în Tenerife, într-un cadru intim, ales special de cei doi pentru a marca acest moment important departe de agitație. Printre persoanele prezente s-a numărat și mama fostului concurent. Aceasta a avut un rol important, întrucât l-a însoțit pe fiul său până în fața altarului amenajat pe plajă.

„Maluma” a mărturisit că a preferat să marcheze acest moment special într-un cadru restrâns. Astfel, i-a avut aproape doar pe cei mai importanți oameni din viața sa. Evenimentul s-a desfășurat în mai multe etape și locuri, de la ceremonia organizată pe malul mării și slujba religioasă, până la masa festivă de la restaurant. Petrecerea a continuat apoi până târziu în noapte, într-un club.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, a declarat Marcel Andrei.

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