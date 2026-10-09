Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care „dezahardează” tot ce credeam ca știm

Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care "dezahardează" tot ce credeam ca știm
Maluma și Armina
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Participarea la Insula Iubirii a pus la încercare numeroase relații, iar povestea dintre Marcel și Armina nu face excepție. Deși cei doi au încercat să își demonstreze sentimentele și să arate că legătura lor poate rezista provocărilor, un detaliu apărut recent a stârnit semne de întrebare cu privire la situația actuală a căsniciei lor.

Maluma și Armina au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa iubirea, într-un context în care încrederea, fidelitatea și comunicarea aveau să fie puse la încercare. Experiența din Thailanda a adus în prim-plan emoții puternice, momente tensionate și situații care puteau schimba radical dinamica relației lor. După încheierea filmărilor, atenția s-a mutat însă asupra vieții lor de cuplu și a modului în care au reușit să gestioneze tot ceea ce s-a întâmplat în emisiune.

Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?

În mediul online, Marcel și Armina au continuat să apară în contexte care pot lăsa impresia că relația lor este în continuare una stabilă. Prezența lor în aceeași poveste publică îi poate face pe urmăritori să creadă că cei doi au trecut cu bine peste experiența de la Insula Iubirii și că mariajul lor nu a fost afectat de provocările întâlnite în cadrul emisiunii.

Dacă în 2025 Marcel Maluma putea fi văzut purtând verigheta, la un eveniment monden desfășurat pe 7 octombrie, acesta a apărut fără accesoriul care simbolizează căsătoria sa cu Armina. Diferența dintre cele două imagini a devenit un posibil indiciu pentru cei care urmăresc evoluția relației lor.

Maluma și Armina în 2025

Verigheta este un simbol important al unei căsnicii, iar absența ei poate genera întrebări, mai ales atunci când vine în contextul unei relații care a trecut printr-o experiență televizată intensă.

Maluma pe 7 octombrie/foto: social media

Deci oare în aceste luni de la plecarea de pe insulă cei doi să se fi despărțit? Cert este că Marcel ori a uitat verigheta acasă (ceea ce nu se face într-o căsnicie), ori au divorțat.

Participarea la Insula Iubirii presupune mai mult decât o simplă vacanță în care partenerii sunt separați. Concurenții ajung să își confrunte temerile, nesiguranțele și limitele relației, iar experiențele trăite pot avea efecte și după întoarcerea acasă. Pentru unele cupluri, emisiunea devine o oportunitate de a-și consolida legătura, în timp ce pentru altele poate scoate la iveală probleme care nu mai pot fi ignorate.

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Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație

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