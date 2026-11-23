Ispita Frankie le dă peste nas cârcotașilor care i-au criticat aspectul fizic. Apariția la Insula Iubirii a adus-o pe Frankie în atenția publicului, iar aceasta a fost analizată intens. Unii dintre cârcotași au criticat-o pentru felul în care a arătat în Thailanda, iar criticile au fost destul de dure. Acum, ispita a venit cu replica pentru cei care s-au grăbit să o judece fără să cunoască problemele pe care le avea atunci când a fost filmată emisiunea.

Cei care s-au grăbit să o judece pe Frankie i-au analizat intens fața și trăsăturile, iar unii chiar au spus că pare că ispita avea semipareză. Ei bine, această remarcă repetitivă nu a trecut neobservată, iar ispita le-a dat peste nas celor care au judecat-o.

Frankie explică ce problemă a avut la filmările pentru Insula Iubirii

Cum Frankie este o persoană directă și nu se ferește să vorbească despre propria persoană, aceasta i-a pus la punct pe cei care i-au judecat aspectul feței. Recent, ispita a mărturisit că, în timpul filmărilor, chiar avea un fel de semipareză.

Mai exact, aceasta a explicat că înainte să meargă în Thailanda trecuse pragul cabinetului medicului estetician pentru o intervenție estetică. Este vorba despre Cat Eye, o procedură estetică prin care se ridică și se alungește colțul extern al ochiului pentru a oferi privirii un aspect migdalat. Astfel, la Insula Iubirii, Frankie se afla încă în perioada de recuperare, acesta fiind și motivul pentru care, pentru unii, fața ei a părut ciudată și fără expresie.

„«Cum arătai la emisiune, parcă aveai semipareză». Chiar aveam semipareză. Ce amuzant mi se pare că îmi criticați mie aspectul feței atât de dur. Am mai spus deja de un milion de ori: eu acolo îmi reveneam după o operație la nivelul ochilor. Deci e ok, fața mea și-a revenit în proporție de aproape 100%. Nu mai sunt strâmbă, nu mai sunt înțepenită. Nu mai am nici semipareză. Mie mi-a trecut. Problema e că vă grăbiți atât de tare să judecați aspectul fizic la o femeie… Bă, dar caracterele infecte ale bărbați… acolo „ce funny, super funny”!”, a spus Frankie, în mediul online.

În ceea ce privește intervențiile estetice, ispita a mărturisit că are la activ trei operații. Este vorba despre un implant mamar, cat eye și BBL. De asemenea, aceasta a mai recunoscut că se gândește la o nouă intervenție, de data aceasta una de micșorare a sânilor.

„Clar BBL (n.r. operația care a făcut cea mai mare diferență). Eu mă gândesc să îmi scot implantul mamar pentru că eram foarte slabă atunci când mi l-am făcut și nu aveam sâni deloc. Iar atunci când mi-am revenit cu greutatea, au devenit mult prea mari pentru gusturile mele, dar BBL-ul îl ador”, a mărturisit Frankie, în mediul online.

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Foto: Instagram