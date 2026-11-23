Un nou scandal zguduie lumea mondenă și comunitatea fanilor Insula Iubirii. Eduard, concurentul care și-a construit imaginea unui bărbat calm, atent și implicat, a ajuns în centrul unor acuzații extrem de grave lansate de Prințul Marco. Într-un videoclip publicat pe TikTok, acesta a susținut că pilotul ar ascunde episoade controversate din trecutul său și a făcut o serie de afirmații care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

De când a intrat în atenția publicului, Eduard a fost perceput de mulți telespectatori drept unul dintre cei mai apreciați concurenți ai show-ului. Atitudinea sa și modul în care s-a prezentat în fața camerelor i-au adus numeroase mesaje de susținere. Cu toate acestea, Prințul Marco susține că imaginea afișată la televizor nu ar avea legătură cu realitatea și că în spatele aparențelor s-ar ascunde o cu totul altă poveste.

Pilotul ajuns favoritul publicului, în centrul unor acuzații explozive

În videoclipul care a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, Prințul Marco a lansat un atac frontal la adresa lui Eduard și a afirmat că acesta ar fi reușit să convingă publicul că este imaginea perfectă a partenerului ideal.

„Știți povestea lupului atunci când se îmbracă în haine de oaie? Fix ăsta este pilotul. Vă plac aparențele în viață, vă plac oamenii care să dau ceea ce nu sunt, oamenii care vorbesc foarte puțin despre ei, tocmai pentru că au foarte mulți scheleti în dulap. Domnul pilot, ai zis două lucruri despre viața ta și ți s-a afișat o imagine de bărbatul perfect, bărbatul care duce cafeluța la pat, bărbatul care știe să fie acolo când are o femeie nevoie de sentimente. Ai dat cu noroi în ceilalți bărbați pentru că tu te-ai dovedit un bărbat perfect, nu?”, a spus acesta.

Marco a sugerat că Eduard ar fi ales să vorbească foarte puțin despre trecutul său și că anumite capitole din viața lui nu ar fi fost niciodată aduse în atenția publicului.

Marco susține că trecutul lui Eduard ascunde multe semne de întrebare

Influencerul a continuat șirul declarațiilor și a făcut referire la perioada dinainte ca Eduard să devină pilot, susținând că profesia care l-a făcut cunoscut ar fi apărut relativ recent în viața sa.

„Domnul pilot, cum facem că nu ați vorbit de viața voastră și când te-a întrebat doamna cu herpes ce ai făcut până la 30 de ani și tu ai zis am fost fotbalist? Domnul pilot, ai fost pilot cu 3 ani în urmă, da? Ca să devii pilot, plătești, faci un curs, nu trebuie să fii inginier ca să fii pilot. E ok, succes. Ai vrut să fii pilot ca să îți cureți imaginea. Pentru că tu fotbal ai jucat când erai mic. După aia, de ce nu povesti la lume ce ai făcut? A, când lumea nu știe. Păi ai fost un model, un băiețaș care se ducea pe la studiori, făceai și tu video și chestii”, a afirmat Marco.

Acesta a mai susținut că activitățile respective nu ar reprezenta adevărata problemă și a lăsat să se înțeleagă că ar exista aspecte mult mai controversate despre care Eduard nu ar fi vorbit public niciodată.

Germania, videochat și alte acuzații care au aprins internetul

Cea mai tensionată parte a discursului a venit în momentul în care Prințul Marco a făcut referire la o presupusă perioadă petrecută de Eduard în Germania și a lansat acuzații extrem de grave la adresa acestuia.

„Pentru că e ceva obișnuit, videochat, videochatiști, ceea ce nu este obișnuit, care este un lucru, să zicem, un pic penal, este atunci când ești un lover boy. Ups, pilotul, ai fost în Germania, pilotul, cu o fată în vacanță, nu? Da, de ce nu povestești la lume, domnul pilot? Sau vrei să-şi dea drumul la gură Harley Quinn să zică tot ce are de spus despre tine, domnul pilot?”, a declarat acesta.

Mai mult, Marco a susținut că există persoane care ar cunoaște detalii despre trecutul lui Eduard și care ar putea confirma acuzațiile lansate în spațiul public.

„Domnul pilot, câți bani ați profitat pe spatele… la alte femei. Păi tu ești un pilot, tu trebuia să fii bărbatul perfect pentru o femeie, să îi dai tu bani, nu să le mănânci banii la femei într-un alt domeniu. Ghici ce? Pilotul să fie în acel domeniu? A fost în acel domeniu? Doamne, pilotul! Avem foarte multe de spus, așa că aștept să vedem cum poți să te scoți acum”, a mai spus acesta.

În final, Prințul Marco a afirmat că subiectul nu s-a încheiat și că intenționează să revină cu noi declarații despre trecutul lui Eduard.

„Domnul pilot, o să examinăm, o să spui tu la lume cine-i Harley Quinn? O să vorbim despre toate animatoarele care știu de fapt ce ai făcut și pe unde ai fost plecat. Domnul pilot, țineți minte DJ-ița cu farfuriuța încălzită? Mai există vreun video despre chestiile astea, domnul pilot? Spune-ne tu! Hai, să vedem cum te scoți acum!”, a spus acesta pe TikTok.

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