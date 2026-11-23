Ionuț Mocăniță se află în centrul atenție după ce recent a recunoscut public că a înșelat-o pe Claudia Ion cu una dintre prietenele sale. În timpul confesiunii sale, acesta și-a scuzat exprimarea stângace și vocabularul limitat, punând incoerența sa pe seama celor 6 clase pe care le-a terminat în România.

Într-o postare pe TikTok, Mocăniță a recunoscut public că povestea cu „ștergerea mesajelor” dintre el și „Gândac”, prietena Claudiei Ion, a fost o minciună, întâmplare care a avut loc cu două săptămâni înainte de a începe filmările în Thailanda. În cele 21 de zile petrecute pe Insula Iubirii, Mocăniță a evitat constant să admită că a înșelat-o pe Claudia, refuzând inclusiv testul poligraf pus la dispoziție de către echipa de producție. Însă, de fiecare dată când se deschidea acest subiect, concurentul se pierdea în detalii, abia reușea să lege două vorbe, se emoționa și își pierdea șirul ideilor.

„Nu am mai mult de 6 clase în România”

După difuzarea imaginilor la Tv, Mocăniță s-a decis să își spele imaginea și să își justifice stângăcia din exprimare și lipsa de fluență. Cu această ocazie a recunoscut și că a înșelat-o pe Claudia cu „Gândac”. Acesta a invocat faptul că a absolvit doar șase clase în România, lăsând să se înțeleagă că și-ar fi continuat studiile în afara țării.

„Salutare, dragilor! A venit momentul să spun și eu ceva în online, pentru că… consider că deja am devenit public și că trebuie să-mi asum niște greșeli. Vreau să vă spun că, da, am înșelat-o pe Claudia, am înșelat-o cu prietena ei și nu a fost vorba doar de niște mesaje. Simt nevoia să-mi asum lucrurile astea public, mai ales acum când am văzut emisiunea din exterior și mi-am dat seama că am procedat greșit și că trebuie să îmi recunosc vina, fapt care m-a copleșit, m-a făcut să fiu incoerent, să nu mai vorbesc cum trebuie, să am atâtea greșeli gramaticale. Oricum eu nu am făcut mai mult de 6 clase în Români și se vede, deci nu este ca o scuză. Eu doar vă explic despre viața mea. Îmi pare rău că am probleme în exprimare. Îmi pare rău că nu mi-am asumat greșeala, chiar îmi pare rău. Trebuia să-mi asum de la început, să spun lucrurilor pe nume și apoi să vin să explic ce se întâmplă în relația mea””, a transmis acesta.

La această declarație, Mocăniță a reușit să strângă aproape 1000 de comentarii și peste 11.000 de aprecieri. Fanii emisiunii însă nu l-au iertat prea ușor și au ironizat declarațiile sale din trecut.

„Acum, mna… școala n-are treabă cu vorbitul. Îmi aduc aminte că mi-a povestit un frizer la început de carieră, că dacă nu-i iese cu frizeria și facultatea de sport, dă la poliție. Soluții există” „Vezi că ai postat, vărule…” „Wow! Șoc și groază! Noi chiar am crezut că ați șters mesajele” „Da, pilotul îți dă clasă… marea câștigătoare e Claudia. Bravo ei” „M-ai omorât! De când a început emisiunea încerc să descifrez ce zici” „Oameni buni, să pretindem că suntem șocați” „Stai liniștit că nu ne-am prins” „Păi și când era în ușă, venea spre tine, dar nu te-ai atins de ea și apoi nici nu te-ai sărutat?” „Nu mai găsește ea altul care să schimbe ziua de poker” „Spune-i ei, că nu cu noi ai stat 3 ani”, au fost o parte din comentariile ironice pe care Mocăniță le-a primit la postare.

Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții

Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv