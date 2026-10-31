Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv

În ediția de vineri, 30 octombrie, a emisiunii Insula Iubirii, Radu Vâlcan le-a convocat pe fete la o nouă ceremonie a focului. Printre cele vizate a fost și Claudia Ion, care a lăsat diplomația de-o parte și i-a declarat război total lui Mocăniță.

În timpul bonfire-ului de aseara, Claudia Ion a fost pusă în fața unor imagini nu tocmai plăcute, în care Ionuț Mocăniță le povestește băieților și ispitelor cât de nefericit a fost în relația lor. Cu această ocazie, Claudia a aflat o versiunie complet noua a propriei povești de dragoste, motiv pentru care a decis să facă lumină în privința neînțelegerile. Totul a pornit de la întâlnirea secretă între Mocănică și „Gândac”, una dintre prietenele Claudiei. Aceasta a avut loc în apartamentul în care cei doi locuiau, cu doar două săptămâni înainte de începerea filmărilor din Thailanda.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba ‘Nu vine Claudia? Și el ar fi zis ‘Nu, e safe”, a spus Claudia.

În ciuda acestei povești, Claudia a decis să lase totul în trecut și să o ia de la zero cu Mocăniță. După ce a „jurat” că între el și prietena iubitei sale nu a existat nicio apropiere fizică, Antena 1 i-a propus concurentului să se supună unui test poligraf pentru a-și dovei nevinovăția. Simțindu-se pus la zid, el ar fi încercat să influențeze părerea băieților și a ispitelor din vilă în favoarea sa. În urma celor declarate de Mocăniță, Claudia a răbufnit: „Nu te sufăr”, au fost cele trei cuvinte cu care și-a „desființat” iubitul.

„A vorbit despre prima parte a relației noastre, înainte să ne despărțim prima dată. Când ne-am împăcat am zis că uităm totul și o luăm de la zero. El îmi spunea că are planuri de viitor cu mine. Acum de ce zice că nu? Este iubitul meu, dar nu vi se pare că e prefăcut? Eu mă abțin să nu plâng de față cu toată lumea, iar el face scenele astea acolo”, a spus Claudia.

Într-un final, Mocăniță le-a mărturisit băieților și ispitelor că acceptă să facă testul poligraf, însă ar vrea ca și Claudia să facă același lucru, pentru a-i răspunde la câteva întrebări care îl macină. În fața concurenților, Mocănită și-a luat în serios rolul de victimă și, după cum a mărturisit iubita sa, a încercat să o pună într-o lumină nefavorabilă pentru a poza el în partenerul „curat”.

„Acum aflu că el m-a adus pe Insulă pentru că nu era sigur pe noi. Pentru mine era totul perfect, dar se pare că era doar în capul meu. Eu nu merg la niciun test poligraf. Indiferent de ce își imaginează el, ce crede el că am făcut eu este egal cu zero. Nu are nicio explicație pentru care el a chemat-o pe prietena mea la mine în casă când eu eram la botez. El își justifică acțiunea lui de acum și toate acțiunile lui de infidelitate cu tot ceea ce s-a întâmplat acum 3 ani. De ce m-ai mai luat în casă (…) De ce mă pui să-mi schimb viața mea? Că eu, ca să mă mut cu el, mi-am schimbat toată viața mea. Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat, nu aveam nicio grijă, și vrei să mă mut cu tine, să-ți plătesc chiria, să-ți calc, să-ți fac de mâncare și să-ți spăl și chiloții? Mi-a zis că el este bărbatul meu și că dacă are 10 greutăți pe umeri, 5 mi le dă mie. Adică în loc ca el să-mi ia mie greutățile de pe umeri, mi le dă pe ale lui.” a mai spus Claudia la ceremonia focului.

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