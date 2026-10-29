Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, bănuiți că nu mai formau un cuplu dinainte de filmările de la Insula Iubirii. Un fost concurent lansează ipoteza-surpriză

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, bănuiți că nu mai formau un cuplu dinainte de filmările de la Insula Iubirii. Un fost concurent lansează ipoteza-surpriză
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Fostul concurent de la Insula Iubirii, Marian Grozavu, a intrat în direct în cadrul emisiunii CANCAN pe insulă, ediția specială de Halloween, și a făcut o serie de declarații incendiare despre Claudia și Mocăniță. Marian spune că știe niște informații din surse sigure despre cei doi și a pus sub semnul întrebării autenticitatea relației lor. În plus, a lansat o ipoteză surprinzătoare, Claudia și Mocăniță ar fi ajuns pe insulă cu o poveste de dragoste deja șubredă, iar participarea la emisiune ar fi putut reprezenta mai degrabă o oportunitate de a câștiga notorietate decât un test real al iubirii. 

Marian Grozavu contrazice povestea relației de trei ani prezentată de Claudia și Ionuț Mocăniță. Și asta nu este tot! Marian Grozavu a comparat-o pe Claudia cu Bianca, soția Prințului, și a criticat modul în care aceasta vorbește despre relația cu Mocăniță. În opinia lui, lejeritatea cu care cei doi își aruncă reproșuri și par dispuși să renunțe unul la celălalt ridică mari semne de întrebare. Ba chiar a mers mai departe cu speculațiile, sugerând că împăcarea lor ar fi avut loc pe ultima sută de metri, chiar înainte de plecarea în Thailanda, și că despărțirea de pe insulă ar fi putut fi anticipată. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Marian Grozavu: „Ei nu sunt împreună de 3 ani, așa cum au spus”

Marian Grozavu: Claudia zici că este Bianca 2, soția Prințului. Când aud asta cu eu fac, eu dreg, nu știu dacă e ok. Ei au căzut de comun acord, că plătesc. Așa făceam și eu în fosta relație, poate o dată plăteam eu, poate o dată zicea ea că plătește. Dar nu trebuie să vin eu acum să dau din casă. Din ce știu eu, din surse sigure, ei nu sunt de 3 ani împreună, ei au fost despărțiți de când ea trebuia să vină ispită în sezonul nostru.

Marian Grozavu comentează relația Claudiei cu Mocăniță de la Insula Iubirii, în direct, la Cancan pe insulă, ediția de Halloween

Ea a mai fost cu altcineva, cred că ei s-au împăcat pe ultima sută de metri, înainte de Insulă, iar chestia asta cu mesajele, cred că au vorbit, să nu apaă ceva în presă. Cred că au spus, dacă tot merg, să se despartă acolo și să benefieze de pe urma acestei celebrități. E prea mare relaxarea, prea ușor își sar la beregată. Eu am tras până la final în timpul emisiunii, am avut răbdare. Asta mi se pare o relație unită, când merg să se testeze.

CANCAN.RO: Deci tu crezi că au mers la emisiune despărțiți?

Marian Grozavu: Cam așa. Probabil s-au împăcat atunci, dar știi cum e, cu ciorba aia reîncălzită.

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