Adelina Pestrițu, gest emoționant pentru un bătrân amărât. Fanii prezentatoarei TV nu și-au putut stăpâni lacrimile

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Adelina Pestrițu s-a alăturat unei inițiative caritabile alături de Graurii și a contribuit la o surpriză care a adus lacrimi de bucurie pe chipul unui bărbat aflat într-o situație dificilă. Acesta a primit un scuter destinat persoanelor cu mobilitate redusă, după ce scaunul său cu rotile ajunsese într-o stare avansată de uzură. Momentul a fost unul încărcat de emoție, iar reacția bărbatului a demonstrat cât de mult poate însemna un gest de solidaritate pentru cineva care se confruntă zilnic cu dificultăți.

Adelina Pestrițu a demonstrat că implicarea în viața celor care au nevoie de sprijin poate face diferența dincolo de aparițiile publice și de activitatea din mediul online. De această dată, vedeta a participat la o acțiune caritabilă alături de Graurii, în cadrul căreia un bărbat care și-a pierdut un picior a primit un ajutor important pentru a-și putea desfășura mai ușor activitățile de zi cu zi.

Bărbatul nu și-a putut stăpâni lacrimile când a primit cadoul

Surpriza a fost pregătită după ce s-a aflat că bărbatul folosea un scaun cu rotile foarte uzat, care îi îngreuna deplasarea. Pentru o persoană cu mobilitate redusă, un astfel de echipament reprezintă mult mai mult decât un simplu obiect. Acesta este esențial pentru independență, pentru accesul în diferite locuri și pentru posibilitatea de a avea o viață cât mai apropiată de normalitate.

În acest context, cei implicați au decis să îi ofere un scuter special destinat persoanelor care întâmpină dificultăți de deplasare. Darul a fost gândit pentru a-i îmbunătăți mobilitatea și pentru a-i oferi mai multă libertate în activitățile cotidiene.

Momentul în care bărbatul a aflat ce surpriză i-a fost pregătită a fost unul deosebit de emoționant. Copleșit de bucurie, acesta a început să plângă atunci când a realizat că urma să primească un scuter care îl putea ajuta să se deplaseze mai ușor.

„Cred că niciun om nu ar trebui să fie nevoit să lupte pentru mâncare, căldură, curent, haine, medicamente sau un acoperiș deasupra capului. Pentru mine, acestea nu sunt privilegii, ci lucruri de bază la care orice om ar trebui să aibă acces, indiferent de drumul pe care l-a avut în viață.

Mi-aș dori să învățăm să nu ne mai abandonăm unii pe alții, să ne ajutăm și să ne fim aproape atunci când ne este greu. Să nu uităm că oricare dintre noi poate ajunge, la un moment dat, să aibă nevoie de o mână întinsă.

E doar un gând privind tot ce se întâmplă în jurul meu, dar cred că o lume mai bună începe atunci când nu mai rămânem indiferenți la suferința celorlalți.”, a transmis Adelina Pestrițu.

Pentru Adelina Pestrițu nu este prima dată când colaborează cu frații Graur pentru gesturi umanitare. Cu doar o lună în urmă vedeta a donat haine, încălțăminte și accesorii pentru fete care se confrunt cu dificultăți financiare.

Internauții au apreciat gestul făcut de Adelina Pestrițu și au felicitat-o pentru inițiativa sa. Mulți și-au exprimat dorința ca tot mai multe vedete să îi urmeze exemplul și să se implice în astfel de acțiuni, prin care pot aduce bucurie și speranță în viețile oamenilor care au nevoie de sprijin.

„Cât de frumos! 🥹❤️ Mi-au dat lacrimile efectiv! 🥺 Felicitări Adelina & Graurii!”, „Am plâns 😭😭 doamne Adelina cât noroc a avut omul acesta necăjit cu tine cu siguranță Dumnezeu o să-ți întoarcă bucuria ,ești un om minunat cu suflet mare”, „Oricât de divă și ocupată ar fi, Adelina Pestrițu își face mereu timp pentru fapte bune; mi-ar plăcea să văd mai multe vedete de rangul ei care să ajute oamenii.”, au transmis internauții.

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