Nadia Comăneci s-a accidentat după ce a semnat cu Pro TV: ”Acum am un bandaj la genunchi”

Nadia Comăneci s-a alăturat juriului emisiunii „Românii au Talent”, iar asta a stârnit un val uriaș de reacții în rândul telespectatorilor. La doar scurt timp după semnarea cu producătorii PRO TV, fosta gimnastă s-a accidentat la un genunchi.

„Zeița de la Montreal” a dezvăluit recent că a trecut printr-un moment neașteptat. Nadia Comăneci este de părere că abilitățile fizice trebuie întreținute la orice vârstă. Cu toate acestea, mobilitatea și energia care au consacrat-o odată nu au mai ajutat-o. Fosta gimnastă s-a accidentat la un genunchi, chiar la scurt timp după ce a devenit oficial jurata emisiunii de la PRO TV. Totuși, a ținut să precizeze că nu este nimic grav, însă s-a pricopsit cu un bandaj. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nadia Comăneci, accidentată la genunchi

Vedeta i-a luat locul lui Carmen Tănase. Artista a aflat cu doar zece minute înainte ca Nadia să fie prezentată oficial publicului drept parte din juriu. Schimbarea radicală nu a fost pe placul tuturor, iar acum pare că roata se întoarce!

Întrebată în cadrul unui interviu dacă și astăzi mai are aceeași mobilitate și dexteritate, jurata a explicat că abilitățile fizice trebuie întreținute la orice vârstă. Chiar și așa, un moment de neatenție a condus la incident. Aceasta s-a accidentat la genunchi, după ce a călcat strâmb și a căzut chiar de pe tocuri.

„Ai ceva dexteritate la orice vârstă, dar și pe asta trebuie să o antrenezi. Adică se duce… Totul se duce! Dar simțul și anumite lucruri pe care le-ai făcut toată viața rămân. Aseară am călcat greșit și acum am un bandaj la genunchi. Am încercat să fac o chestie pe lateral și m-am dus cu tot cu toc”, a mărturisit Nadia Comăneci pentru Libertatea.

Cum a fost primită Nadia Comăneci la masa juriului

Dacă telespectatorii și-au arătat nemulțumirea, la masa juriului altfel a fost atmosfera. Nadia Comăneci a dezvăluit că s-a integrat foarte ușor, a avut o primire călduroasă și se distrează de minune la filmări. Cu atât mai mult cu cât este o fană a show-ului de talente de la PRO TV.

„Am urmărit această emisiune la televizor și îmi place foarte mult să văd câți oameni talentați au posibilitatea să fie pe scenă. Doream să văd ce se întâmplă live, pentru că este una la televizor și una live, și să fac parte din această familie minunată. Cred că m-am integrat foarte ușor, pentru că sunt un sportiv care se adaptează foarte repede. Am această experiență prin sport, dar m-au și ajutat foarte mult. Am fost primită foarte frumos. Echipa PRO TV este o echipă de nota 10. Mă așteptam să fie așa călduroasă și primitoare, a excelat acest lucru, pentru că simt că am lucrat și am fost aici de 10-20 de ani”, a spus Nadia Comăneci, în mediul online.

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