Andreea Esca, despre prietenia pe care o are cu Nadia Comăneci și Loredana Groza: „Nu și-au pierdut simțul realității”

Andreea Esca, despre prietenia pe care o are cu Nadia Comăneci și Loredana Groza: „Nu și-au pierdut simțul realității”
Galerie Foto 7
Andreea Esca/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Esca, Nadia Comăneci și Loredana Groza sunt nume importante din showbizul românesc. Cele trei au o prietenie care durează deja de peste două decenii, iar legătura pare mai strânsă ca oricând. Prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri neașteptate despre timpul petrecut cu ele, dar și cum reușește să păstreze un echilibru între viața profesională și distracție. 

Andreea Esca și Nadia Comăneci fac parte dintr-o generație în care distracția însemna muzică și dans până dimineața. În același timp, cele două au avut și au în continuare cariere impresionante. Prezentatoarea TV și jurata noului sezon „Românii au Talent” au o prietenie incredibilă, astfel că și astăzi se bucură să petreacă timp împreună. De dragul amintirilor, vedeta a povestit despre o petrecere la care au participat și care a rămas în sufletul lor. Și cu Loredana Groza are o legătură strânsă, iar despre ea spune că se pregătește intens înainte de un concert. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Esca, despre prietenia pe care o are cu Nadia Comăneci

Vedeta TV a vorbit despre echilibrul din viața profesională și distracția. Andreea Esca a spus că disciplina pe care a dobândit-o de-a lungul carierei sale contribuie enorm la rezistență atunci când vine vorba de momentele de relaxare. Mai mult, a amintit de o petrecere la care a fost cu prietena sa, Nadia, și, deși erau înconjurate de tineri, cele două au dansat până dimineață.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

„Mă rog, fiecare în domeniul ei cred că face același lucru, anume performanță. Cert este că, și dacă vorbim despre a trăi în afara carierei sau despre a te bucura la o petrecere, pur și simplu, ele știu să se și distreze. De pildă, eram undeva și, deși erau foarte mulți oameni tineri cu noi, am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana. (zâmbește). Deci cred că «antrenamentul» ăsta pe care îl ai în profesie te ajută să faci față și atunci când petreci”, a declarat Andreea Esca pentru okmagazine.ro.

Ulterior, prezentatoarea de la PRO TV și-a deschis sufletul și a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu fosta campioană. Aceasta a precizat că au o prietenie de peste 20 de ani, spunând că a fost prezentă chiar și la botezul fiului Nadiei Comăneci.

„Știu că cel mai mult timp pe care l-am petrecut împreună a fost atunci când a avut loc botezul fiului ei, Dylan, care are acum 20 de ani. Da, am și filmat atunci la botez. Nadia e un om extraordinar! Și uite un alt lucru de care mi-am dat seama anul ăsta, că tot au fost împreună Nadia și Loredana: niciuna dintre ele nu și-a pierdut simțul realității, au rămas cu picioarele pe pământ. Adică oricât de mari sunt fiecare pe palierul ei, uman au rămas exact cum au fost de la bun început, absolut normale, absolut pământene, cu o rutină de viață și cu o seriozitate în pregătirea evenimentelor”, a adăugat ea.

Andreea Esca și Nadia Comăneci/ sursa foto: social media

Andreea Esca și Nadia Comăneci/ sursa foto: social media

Ce spune prezentatoarea TV despre Loredana Groza

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Esca a menționat-o și pe Loredana Groza. Și cu ea are o prietenie strânsă care durează de ani buni. Aceasta a spus despre ea că se pregătește intens înainte de fiecare concert, fiind foarte ambițioasă.

„Chiar și acum, înainte de concerte, Loredana este ca o începătoare care își dorește să devină vedetă: nu vorbește o zi, mănâncă anumite lucruri, face sport, repetă până în cel mai mic detaliu, știe exact cu ce se îmbracă și în ce ordine se succed ținutele. Iar de toate acestea se ocupă ea însăși! La fel, și pe Nadia am văzut-o cât de riguroasă este chiar și acum, când am lucrat împreună pentru un masterclass la Sports Festival, sau mai înainte la TIFF, unde am fost împreună la lansarea documentarului despre viața ei. Efectiv, ea se pregătește ca și cum ar fi Nadia de la 16 ani care a venit acum la Olimpiadă! Deci nu e niciun alt secret în afară de seriozitate și etica pregătirii”, a conchis știrista.

VEZI ȘI: Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă

Oprah Winfrey, intervievată de Andreea Esca! Ce i-a mărturisit celebra realizatoare de televiziune știristei de la Pro TV

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația
Prințul Marco a reacționat, după ce Remi a fost umilit de Narcis la bonfire-ul de confruntare. Ispita doar ce îi stricase relația
Dalida din Las Fierbinți, meserie neașteptată înainte de faimă! „Trei ani am făcut asta”
Dalida din Las Fierbinți, meserie neașteptată înainte de faimă! „Trei ani am făcut asta”
Nadia Comăneci, primele impresii de la „Românii au Talent”. Cum a fost primită gimnasta: „Mă gândesc cu tristețe”
Nadia Comăneci, primele impresii de la „Românii au Talent”. Cum a fost primită gimnasta: „Mă gândesc cu tristețe”
Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, la un pas de tragedie. Concurenții de la Insula Iubirii au făcut accident
Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, la un pas de tragedie. Concurenții de la Insula Iubirii au făcut accident
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Anca Surdu a născut o fetiță: „Un nou capitol deblocat”
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Anca Surdu a născut o fetiță: „Un nou capitol deblocat”
„M-au numit și au simulat scene sexuale tulburătoare”, într-un parc din Marea Britanie, acuză o artistă
Mediafax
„M-au numit și au simulat scene sexuale tulburătoare”, într-un parc din Marea Britanie, acuză o artistă
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
Gandul.ro
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Adevarul
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Poluare URIAȘĂ a pinguinilor din Antarctica. Emit până la 7 milioane de tone de metan pe an
Mediafax
Poluare URIAȘĂ a pinguinilor din Antarctica. Emit până la 7 milioane de tone de metan pe an
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea
Click.ro
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
Digi 24
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
go4it.ro
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
Gandul.ro
Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.