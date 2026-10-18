Andreea Esca, despre prietenia pe care o are cu Nadia Comăneci și Loredana Groza: „Nu și-au pierdut simțul realității”

Andreea Esca, Nadia Comăneci și Loredana Groza sunt nume importante din showbizul românesc. Cele trei au o prietenie care durează deja de peste două decenii, iar legătura pare mai strânsă ca oricând. Prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri neașteptate despre timpul petrecut cu ele, dar și cum reușește să păstreze un echilibru între viața profesională și distracție.

Andreea Esca și Nadia Comăneci fac parte dintr-o generație în care distracția însemna muzică și dans până dimineața. În același timp, cele două au avut și au în continuare cariere impresionante. Prezentatoarea TV și jurata noului sezon „Românii au Talent” au o prietenie incredibilă, astfel că și astăzi se bucură să petreacă timp împreună. De dragul amintirilor, vedeta a povestit despre o petrecere la care au participat și care a rămas în sufletul lor. Și cu Loredana Groza are o legătură strânsă, iar despre ea spune că se pregătește intens înainte de un concert. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Esca, despre prietenia pe care o are cu Nadia Comăneci

Vedeta TV a vorbit despre echilibrul din viața profesională și distracția. Andreea Esca a spus că disciplina pe care a dobândit-o de-a lungul carierei sale contribuie enorm la rezistență atunci când vine vorba de momentele de relaxare. Mai mult, a amintit de o petrecere la care a fost cu prietena sa, Nadia, și, deși erau înconjurate de tineri, cele două au dansat până dimineață.

„Mă rog, fiecare în domeniul ei cred că face același lucru, anume performanță. Cert este că, și dacă vorbim despre a trăi în afara carierei sau despre a te bucura la o petrecere, pur și simplu, ele știu să se și distreze. De pildă, eram undeva și, deși erau foarte mulți oameni tineri cu noi, am închis petrecerea tot cu Nadia și Loredana. (zâmbește). Deci cred că «antrenamentul» ăsta pe care îl ai în profesie te ajută să faci față și atunci când petreci”, a declarat Andreea Esca pentru okmagazine.ro.

Ulterior, prezentatoarea de la PRO TV și-a deschis sufletul și a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu fosta campioană. Aceasta a precizat că au o prietenie de peste 20 de ani, spunând că a fost prezentă chiar și la botezul fiului Nadiei Comăneci.

„Știu că cel mai mult timp pe care l-am petrecut împreună a fost atunci când a avut loc botezul fiului ei, Dylan, care are acum 20 de ani. Da, am și filmat atunci la botez. Nadia e un om extraordinar! Și uite un alt lucru de care mi-am dat seama anul ăsta, că tot au fost împreună Nadia și Loredana: niciuna dintre ele nu și-a pierdut simțul realității, au rămas cu picioarele pe pământ. Adică oricât de mari sunt fiecare pe palierul ei, uman au rămas exact cum au fost de la bun început, absolut normale, absolut pământene, cu o rutină de viață și cu o seriozitate în pregătirea evenimentelor”, a adăugat ea.

Ce spune prezentatoarea TV despre Loredana Groza

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Esca a menționat-o și pe Loredana Groza. Și cu ea are o prietenie strânsă care durează de ani buni. Aceasta a spus despre ea că se pregătește intens înainte de fiecare concert, fiind foarte ambițioasă.

„Chiar și acum, înainte de concerte, Loredana este ca o începătoare care își dorește să devină vedetă: nu vorbește o zi, mănâncă anumite lucruri, face sport, repetă până în cel mai mic detaliu, știe exact cu ce se îmbracă și în ce ordine se succed ținutele. Iar de toate acestea se ocupă ea însăși! La fel, și pe Nadia am văzut-o cât de riguroasă este chiar și acum, când am lucrat împreună pentru un masterclass la Sports Festival, sau mai înainte la TIFF, unde am fost împreună la lansarea documentarului despre viața ei. Efectiv, ea se pregătește ca și cum ar fi Nadia de la 16 ani care a venit acum la Olimpiadă! Deci nu e niciun alt secret în afară de seriozitate și etica pregătirii”, a conchis știrista.

VEZI ȘI: Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă

Oprah Winfrey, intervievată de Andreea Esca! Ce i-a mărturisit celebra realizatoare de televiziune știristei de la Pro TV