Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă

Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca. Ce îl scoate din sărite la celebra lui mamă
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Aris Eram și Andreea Esca/ sursa foto: social media
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Aris Eram se mândrește cu mama sa, Andreea Esca, de fiecare dată când are ocazia. Numai că de această dată, prezentatorul TV a făcut declarații incredibile despre cea care i-a dat viață. Tânărul a explicat ce îl scoate din sărite la mama lui.

Aris Eram este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România. El face parte din echipa Neatza, de la Antena 1, însă a devenit și mai apreciat în urma participării sale la Asia Express sau Survivor.

Pare că a moștenit talentul de la mama sa, Andreea Esca, și, deși este recunoscător pentru sprijinul pe care îl are mereu de la ea, a dezvăluit de curând că există, totuși, un aspect care îl deranjează. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Aris, dezvăluiri despre Andreea Esca

Invitat la podcastul lui Măruță, Aris Eram a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama lui. El și Andreea Esca se înțeleg de minune, însă recunoaște că există ceva ce îl scoate din sărite.

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Fiul prezentatoarei TV de la PRO spune despre ea că este o persoană directă, nu ezită niciodată, dar chiar dacă îl deranjează observațiile făcute de Andreea Esca spune că le respectă și vede partea plină a paharului.

„M-au luat nervii doar citind această întrebare. Care este lucrul pe care mama ta îl face și te scoate din minți. În primul rând, se spune că mama mea este o femeie extraordinară și eu am un respect enorm pentru ea. Dar așa, ca orice mamă, ea fiind și Fecioară, este tot timpul foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare, de exemplu, nu ne-am mai văzut de o săptămână și mergem și noi până la Snagov în weekend și direct, prima chestie pe care o spune, nu «Bună», nu nimic, spune: «Te-ai cam îngrășat».

Adică, începem tot timpul cu chestiile astea negative. Ea este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți spună ce nu este bine, nu ce e bine”, a declarat Aris Eram la podcastul „Sosurile lui Măruță”.

Aris Eram la Sosurile lui Măruță/ sursa foto: captură video

Aris Eram la Sosurile lui Măruță/ sursa foto: captură video

Replicile Andreei Esca îl enervează pe Aris

Totodată, tânărul a mai oferit un exemplu de replici pe care Andreea Esca le spune și îl deranjează. Acesta susține că are un stil aparte de a face observații.

„Îi place foarte mult când are ceva de zis să facă reflexii așa foarte subtile. Adică, spune «Ce proști sunt oamenii care beau energizante» și eu eram cu energizantul în mână. Mă cam scoate din sărite, dar nu avem cum să o schimbăm și o iubim așa cum este”, a mai adăugat Aris.

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Noi imagini din casa Andreei Esca de pe Coasta de Azur. Aici își petrece vacanțele pe timp de vară

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