Cine îl întreține pe Aris Eram. Fiul Andreei Esca a vorbit despre bani, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani

Aris Eram a vorbit pentru prima dată de situația sa financiară. El a explicat în direct cine îl întreține de doi ani. Mai mult decât atât, a relatat despre decizia importantă pe care a luat-o în urmă cu ceva timp.

Aris Eram este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. Fiul Andreei Esca face parte din echipa Neatza cu Răzvan și Dani de câțiva ani și este foarte apreciat.

Dacă până acum a fost discret legat de situația financiară, acum el a rupt tăcerea. A fost mai sincer ca niciodată și a spus cine îl întreține. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine îl întreține pe Aris Eram

Fiul Andreei Esca a dezvăluit în direct că la vârsta de 23 de ani se întreține singur. Aris Eram a precizat și că o face din plăcere, nu pentru că este obligat. El și-a dorit mereu să fie independent din punct de vedere financiar, iar asta este una dintre deciziile importante pe care le-a luat în ultimii ani.

”Chiar dacă este greu de crezut, trebuie să vă spun, de doi ani aproape sunt pe cont propriu. Când am făcut primii bani am decis să plec de acasă, să mă mut singur, să fiu pe cont propriu. Nu mai am sprijin financiar deloc de la părinți. Știu că e greu de crezut, dar așa se întâmplă acum”, a declarat Aris Eram, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Ramona Olaru și Aris Eram au o legătură specială

Ramona Olaru și Aris Eram au o legătură specială. În urmă cu două luni, Aris și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu această ocazie, asistenta de la Neatza i-a transmis un mesaj incredibil. Mai mult decât atât, a publicat imagini inedite cu ei în ipostaze incendiare. Prin mesajul pe care l-a scris în mediul online, se poate observa apropierea dintre cei doi, astfel că Ramona și Aris au o prietenie ieșită din comun.

La muuulți ani, @arismelkior! De doi ani aștept să pun poza asta! I luv iu! (n.r. Te iubesc!), a scris Ramona Olaru pe Instagram.

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